Daewoong Pharmaceutical affiche un chiffre d'affaires de 1,16 billion de KRW en 2022, Fexuclue donne le pas avec le chiffre d'affaires le plus élevé

SÉOUL, Corée du Sud, 21 février 2023 /PRNewswire/-- Daewoong Pharmaceutical (PDG : Seng-ho Jeon, Chang-jae Lee) a annoncé son rapport annuel de 2022. Sur une base autonome, le chiffre d'affaires a augmenté de 10,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,16 billion de KRW, les profits d'entreprise ayant augmenté de 11,0 % pour atteindre 106 milliards de KRW et les bénéfices nets ont augmenté de 123,9 % pour atteindre 80,1 milliards de à KRW, respectivement. Sur la base des comptes consolidés, le chiffre d'affaires s'élevait à 1,28 billion de KRW, les profits d'entreprise à 95,8 milliards de KRW et les bénéfices nets à 76,1 milliards de KRW.

Cet accomplissement est le résultat d'une croissance stable du chiffre d'affaires et des profits d'entreprise dans le contexte de la hausse des exportations de Nabota, la toxine botulique de Daewoong Pharmaceutical, et du positionnement confirmé de Fexuclue, un nouveau médicament pour le traitement du reflux gastro-oesophagien mis sur le marché en juillet dernier.

Dans le secteur ETC, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,1 %, passant de 7,78 milliards de KRW l'année précédente à 825,5 milliards de KRW. Fexuclue, qui a été lancé au milieu de l'année dernière, a consolidé sa position sur le marché, avec son adoption par les grands hôpitaux généraux à travers le pays, pour atteindre des ventes cumulées de 10 milliards de KRW en seulement quatre mois tandis qu'Ursa, le supplément pour améliorer le fonctionnement du foie, a aussi connu un développement rapide. La croissance dans le secteur de l'ETC devrait bondir avec la prescription de Fexuclue pour le traitement de la gastrite qui est en plein essor dans le premier semestre de cette année, et avec le lancement sur le marché d'Envlo, un traitement pour le diabète de type II, et le 36e nouveau médicament en Corée.

Le Nabota, une toxine botulique, a enregistré un chiffre d'affaires de 142 milliards de KRW, soit une augmentation de 78,5 % par rapport au montant de 79,6 milliards de KRW l'année précédente; sa croissance a plus que doublé avec 123,3 % pour les ventes à l'étranger. Sur le marché américain, le plus grand marché mondial pour la toxine botulique, le chiffre d'affaires a augmenté de 49 % par rapport à l'année précédente, et sur les plus grands marchés continentaux comme la Thaïlande et le Brésil, le Nabota s'est positionné comme la marque de toxine qui connaît la croissance la plus rapide. Daewoong Pharmaceutical prévoit d'obtenir une autorisation de mise sur le marché et de croître en Chine cette année, et s'attend à augmenter la part mondiale de Nabota en le déployant dans des pays qui ont fait leurs preuves en termes de commercialisation comme l'Australie, l'Allemagne et l'Autriche.

Dans le secteur ETC, le chiffre d'affaires a augmenté de 11,7 %, passant de 114,4 milliards de KRW l'année précédente à 127,7 milliards de KRW. EZN 6, un analgésique antipyrétique, a connu une augmentation de son chiffre d'affaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19, tout comme EasyDerm, un nouveau pansement pour le soin des plaies en milieu humide, et Enerthistle, un aliment fonctionnel pour la santé du foie, vendus dans les grands supermarchés. Daewoong Pharmaceutical prévoit d'élargir le territoire commercial connexe en renforçant le positionnement de ses médicaments domestiques, les médicaments pour la prévention et l'amélioration des symptômes associés au vieillissement, et Senomega, un supplément diététique pour la circulation sanguine.

Dans le secteur mondial et autres [1], le chiffre d'affaires s'élevait à 20,3 milliards de KRW. Daewoong Pharmaceutical a signé un accord d'exportation technique pour un total d'environ 1,2 billion de KRW pour Fexuclue, qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché de médicament aux Philippines et en Équateur dans la première année de lancement dans le pays, et prévoit d'étendre le partenariat à l'Europe et à la Russie.

Par ailleurs, Daewoong Pharmaceutical a investi 139,3 milliards de KRW, soit 12 % de son chiffre d'affaires annuel, dans la recherche et le développement, ce qui lui a permis de développer un nouveau médicament pendant deux années consécutives à partir de 2021. En novembre dernier, les comprimés Envlo ont obtenu une autorisation de mise sur le marché de nouveau médicament pour le traitement du diabète avec des inhibiteurs du cotransporteur de glucose de sodium 2 (SGLT2) pour la première fois en Corée; Daewoong Pharmaceutical a été sélectionnée comme la première entreprise pour les produits innovants mondiaux sur Fast Track (GIFT) du ministère de l'Innocuité des aliments et des médicaments qui a reconnu l'excellence et le potentiel du nouveau médicament.

Les comprimés Fexuclue, officiellement mis sur le marché dans le pays en juillet dernier, ont démontré leur efficacité dans le soulagement de la lésion de la muqueuse gastrique dans les cas de gastrite aiguë et chronique pour la première fois parmi les bloqueurs d'acides compétitifs au potassium (P-CAB) domestiques en seulement un mois après sa mise sur le marché. Daewoong Pharmaceutical prévoit de consolider la position de Fexuclue comme meilleur médicament de sa catégorie en élargissant son efficacité à d'autres maladies et en diversifiant la forme. De son côté, Nabota, qui est entré sur le marché européen l'année dernière, le deuxième marché mondial de la toxine botulique, poursuit sa progression sur le marché mondial de la guérison des maladies. Il s'agit du premier médicament coréen réussir cette performance, après avoir mené avec succès les essais cliniques de phase 2 sur la dystonie cervicale aux États-Unis.

Daewoong Pharmaceutical a déclaré que l'année précédente a été l'année où Daewoong a confirmé sa capacité en recherche et développement en réussissant à développer de nouveaux médicaments pendant deux années consécutives. Un de ces médicaments est Fexuclue, que Daewoong a développé, mis sur le marché et bien positionné sur le marché, et Envlo, pour lequel Daewoong a obtenu une autorisation de mise sur le marché. Cette année, Daewoong se positionnera en tant que groupe mondial de soins de santé en faisant croître son propre trio de produits développés par ses soins, Fexuclue, Envlo et Nabota, en un blockbuster mondial parmi les nouveaux médicaments.

