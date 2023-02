Lancement du nouveau portefeuille de cryptomonnaies décentralisé officiel VeWorld de VeChain





SAINT-MARIN, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation VeChain est fière d'annoncer le lancement de son nouveau portefeuille autogéré entièrement décentralisé, VeWorld. Le portefeuille est disponible sur https://www.veworld.net comme une extension du navigateur Chrome. Les versions mobiles et de bureau seront disponibles au troisième trimestre de 2023.

Le nouveau portefeuille introduit de nombreuses améliorations de la qualité de vie à l'écosystème VeChain, dont une feuille de route étendue de fonctionnalités. Le portefeuille sera mis à niveau de façon itérative toutes les deux semaines par une équipe de développeurs dédiée de la Fondation.

Le portefeuille permet aux utilisateurs de créer et d'importer des portefeuilles, de gérer des portefeuilles de cryptomonnaies, d'envoyer et de recevoir des cryptomonnaies, de faire des transactions sécurisées sur des applications décentralisées (DApps) et de gérer des cryptoactifs à l'aide d'un périphérique Ledger.

Par la suite, le portefeuille devrait offrir les fonctionnalités de calculatrice de carbone pour permettre aux utilisateurs et aux entreprises de suivre leurs émissions de carbone, de transition vers le fiat, d'intégration de NFT natifs, d'intégration de DEX, d'intégration de ponts et plus encore.

À propos de la Fondation VeChain

La Fondation VeChain, dont le siège est à Saint-Marin, en Europe, est l'organisation à but non lucratif à l'origine de VeChainThor, une plateforme leader mondiale de contrats intelligents qui mène l'adoption de la technologie blockchain dans le monde réel.

En mettant à profit les capacités des données « trustless » (informations sans intermédiaires), des contrats intelligents et des technologies de l'Internet des objets, VeChainThor a fourni des solutions dans un large éventail de domaines, et tourne maintenant son attention vers le plus grand défi actuel : concevoir des technologies et des écosystèmes visant à stimuler la durabilité et la transformation numérique à l'échelle mondiale.

Consulter le site https://www.vechain.org pour en savoir plus.

