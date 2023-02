Avis public - Saisie de médicaments contrôlés et de médicaments d'ordonnance non homologués dans deux magasins d'aliments naturels à Sudbury, en Ontario, en raison de risques graves pour la santé





OTTAWA, ON, le 20 févr. 2023 /CNW/ -

Résumé

Produit : Produit dont l'étiquette indique la présence de de médicaments contrôlés et de médicaments d'ordonnance

Produit dont l'étiquette indique la présence de de médicaments contrôlés et de médicaments d'ordonnance Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé. Conformément à la législation, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus que sur présentation d'une ordonnance. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Produit Utilisation promu Médicament d'ordonnance mentionné sur l'étiquette Détaillant DHEA (Déhydroépiandrostérone) Supplément d'entraînement Présence de DHEA (déhydroépiandrostérone) indiquée sur l'étiquette Paris Natural Foods 1500, rue Paris Sudbury (Ontario) Natrix Nutraceuticals Inc. Dioscorene Natural Progesterone Cream Traitement hormonal substitutif Présence de progestérone indiquée sur l'étiquette Paris Natural Foods 1500, rue Paris Sudbury (Ontario) Paragon Alternative Medical Clinic Amore Exotic Herbal Formula Produit pour améliorer la performance sexuelle Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Paris Natural Foods 1500, rue Paris Sudbury (Ontario) Paris Natural Foods Vitamine D3 (4 000 U.I.) Supplément vitaminique Présence de vitamine D3 (dose sur ordonnance) indiquée sur l'étiquette Paris Natural Foods 1500, rue Paris Sudbury (Ontario) Durham Natural Foods 1191, avenue Montrose Sudbury (Ontario) Paris Natural Foods Vitamine D3 (10 000 U.I.) Supplément vitaminique Présence de vitamine D3 (dose sur ordonnance) indiquée sur l'étiquette Paris Natural Foods 1500, rue Paris Sudbury (Ontario) Durham Natural Foods 1191, avenue Montrose Sudbury (Ontario)

Problème

Santé Canada a saisi des produits de santé non homologués dans deux magasins d'aliments naturels à Sudbury, en Ontario. L'étiquette des produits indique la présence de médicaments d'ordonnance ou contrôlés, ce qui peut poser de graves risques pour la santé.

Les produits non homologués comprennent des suppléments de vitamine D3 sur ordonnance, des hormones sous forme de capsules et de crèmes et un produit vendu pour améliorer la performance sexuelle.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé, comme des médicaments d'ordonnance, ou des additifs ou des contaminants qui peuvent ou non figurer sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider à maintenir et à améliorer leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur les conseils et sous la surveillance d'un professionnel de la santé parce qu'ils servent à traiter des problèmes précis et peuvent avoir des effets secondaires graves. Conformément à la législation, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus que sur présentation d'une ordonnance.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Vérifiez sur l'étiquette des produits que leur vente a été autorisée par Santé Canada. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez également consulter la base de données des produits pharmaceutiques et la base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour vérifier si la vente des produits a été autorisée.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Contexte

La déhydroépiandrostérone (DHEA ou DHA) est une substance réglementée qui peut entraîner une augmentation anormale des taux d'hormones féminines et d'hormones masculines dans l'organisme, ce qui pourrait augmenter le risque de cancer de la prostate, du sein ou de l'ovaire et d'autres cancers hormono-sensibles. Ses effets indésirables possibles incluent des maladies cardiovasculaires graves ainsi qu'une altération de la fertilité ou de la production de sperme. Les personnes qui ont des antécédents d'arythmie cardiaque (rythme cardiaque anormal), de troubles de la coagulation sanguine ou de maladie du foie et les femmes enceintes ou qui allaitent devraient éviter de prendre de la DHE.

La progestérone est un médicament d'ordonnance qu'on peut associer à de graves effets secondaires, surtout chez les patients susceptibles de faire des caillots sanguins. Les patients qui prennent des médicaments contenant de la progestérone (tels que les contraceptifs oraux ou le traitement hormonal substitutif) courir un risque accru en raison de leur niveau d'exposition globale à la progestérone. Les risques pour la santé liés à l'utilisation d'une crème à base de progestérone découlent généralement d'une utilisation prolongée.

La vitamine D est considérée comme un médicament d'ordonnance lorsqu'une dose quotidienne de plus de 2 500 unités internationales (UI) est consommée par voie orale (avalée).Une concentration trop élevée de vitamine D peut entraîner une « intoxication », qui peut se manifester par une faiblesse, de la fatigue, de la somnolence, des maux de tête, une perte d'appétit, une sécheresse buccale, un goût métallique, des nausées, des vomissements, une sensation de vertige, des acouphènes, un manque de coordination et une faiblesse musculaire. Les femmes enceintes, en particulier, ne doivent pas prendre de vitamine D au-delà de l'apport quotidien maximal tolérable pour les adultes (4 000 UI). Des concentrations élevées de vitamine D prises pendant la grossesse peuvent mener à des concentrations élevées de calcium chez la femme enceinte, qui elles peuvent être associées à des risques pour le nouveau-né.

Yohimbine est un médicament d'ordonnance qui doit être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. La yohimbine est un dérivé de yohimbe, un extrait d'écorce. L'utilisation de la yohimbine ou de yohimbe peut avoir des conséquences graves, particulièrement pour les personnes présentant une tension artérielle élevée, ou celles touchées par les maladies du coeur, des reins ou du foie. Les effets secondaires peuvent inclure une augmentation de la tension artérielle et une accélération du rythme cardiaque, de l'anxiété, des étourdissements, des tremblements, des maux de tête, des nausées et des troubles du sommeil. Les enfants, les personnes enceintes et qui allaient devraient éviter le produit.

