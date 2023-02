Audiences publiques - Vers une feuille de route montréalaise en économie circulaire





MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - À la suite de la séance d'information publique qui s'est tenue le 16 février et de la présentation du projet de feuille de route en économie circulaire, la Ville de Montréal invite les acteurs de l'écosystème d'affaires montréalais et toute la population à participer à la consultation publique en répondant au sondage ou en faisant parvenir un témoignage ou un mémoire d'ici le 24 avril.

À travers cet exercice, la Ville souhaite mettre à contribution toutes les forces vives qui participent à des initiatives de circularité. Rappelons que l'économie circulaire invite à repenser les modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent ainsi qu'à optimiser l'utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés.

« L'économie circulaire est un moyen incontournable pour atteindre nos objectifs de réduction des GES et le zéro déchet, tout en stimulant l'entrepreneuriat local. Avec cette feuille de route, Montréal souhaite accompagner, soutenir et accélérer le virage vert et circulaire des entreprises et des organismes. Notre ambition est d'atteindre 17 % de circularité dans l'économie montréalaise d'ici 2030, ce qui correspond au taux mondial requis pour garder le réchauffement climatique sous 2 degrés », a déclaré le responsable du développement économique et commercial de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Une feuille de route pour prendre ensemble le virage

La feuille de route proposée par Montréal contient 13 priorités stratégiques et 5 chaînes de valeur sectorielles. Elle s'articule également autour de quatre orientations :

Faciliter la transition des entreprises;

Agir sur les chaînes de valeur sectorielles prioritaires;

Stimuler le déploiement de stratégies circulaires porteuses;

Assurer l'exemplarité de la métropole et rayonner.

« L'exercice de consultation permettra d'enrichir la Feuille de route en recueillant les avis et les suggestions des parties prenantes et en s'assurant que les orientations esquissées soient cohérentes avec la réalité du terrain et répondent aux besoins et aux aspirations de la collectivité. Montréal entend se doter d'un indice de circularité au cours de la prochaine année. Le projet de feuille de route mènera à l'élaboration d'un plan d'action qui tracera la voie à suivre dans les prochaines années pour accélérer la transition à une économie circulaire », a souligné la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

Un travail déjà enclenché

Montréal peut déjà compter sur un réseau d'acteurs mobilisés pour travailler activement à une économie circulaire et sur des réalisations probantes. Synergie Montréal, par exemple, a accompagné plus de 1 350 entreprises et réalisé 150 synergies industrielles de 2016 à 2021; le Fonds en économie circulaire, dont Montréal est partenaire, constitue quant à lui un outil offrant du financement aux entreprises de ce secteur émergent. La Ville a aussi réalisé un premier état de la circularité à Montréal en collaboration avec Circle Economy afin de l'orienter vers les solutions à mettre en place pour transiter d'une économie linéaire à une économie plus circulaire.

Pour participer et s'exprimer

Pour participer aux consultations menées par la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, pour déposer votre mémoire ou pour toutes questions, écrivez à [email protected]. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire pour présenter votre mémoire à la Commission lors des audiences publiques. Vous pouvez le faire à partir du formulaire en ligne ou par téléphone au 514 872-3000. La date limite d'inscription est le lundi 24 avril 2023, à 17 h. Le document de consultation est disponible sur la plateforme Réalisons Montréal.

Les dates clés :

16 février 2023 à 18 h : Séance publique d'information - Salle du conseil, hôtel de ville

à 18 h : Séance publique d'information - Salle du conseil, hôtel de ville 2 mai 2023 à 13 h 30 : Audiences publiques - Salle du conseil, hôtel de ville

à 13 h 30 : Audiences publiques - Salle du conseil, hôtel de ville 8 mai 2023 à 13 h 30 : Audiences publiques - Salle du conseil, hôtel de ville

à 13 h 30 : Audiences publiques - Salle du conseil, hôtel de ville 23 mai 2023 à 13 h 30 : Audiences publiques - Par visioconférence

à 13 h 30 : Audiences publiques - Par visioconférence 28 août 2023 à 13 h 30 : Séance publique d'adoption des recommandations - Par visioconférence

Les séances publiques seront accessibles en direct et en différé sur cette page et sur la chaîne YouTube de la Ville de Montréal.

