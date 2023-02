PUMA signe avec la championne d'Europe du marathon Aleksandra Lisowska





L'entreprise de sport PUMA a signé un accord pluriannuel avec Aleksandra Lisowska, coureuse de fond polonaise et championne d'Europe du marathon. Mme Lisowska portera des produits performants de PUMA à partir du marathon de Rotterdam le 16 avril.

Mme Lisowska a débuté sa carrière d'athlétisme dans le steeple-chase et le cross-country avant de s'attaquer à des distances plus longues comme le semi-marathon et le marathon. Elle a connu son plus grand succès à l'été 2022, lorsqu'elle a remporté le marathon aux Championnats d'Europe à Munich.

« Il s'agit d'une formidable reconnaissance des efforts de PUMA dans le domaine de la course de fond lorsque la championne d'Europe du marathon choisit de courir avec nos chaussures », a déclaré Pascal Rolling, responsable du marketing sportif chez PUMA. « Aleksandra est une athlète très douée et nous nous réjouissons à l'idée de nombreuses courses passionnantes ensemble. »

Avec une nouvelle gamme de produits intégrant sa mousse NITRO innovante, PUMA s'est fixé comme objectif de concourir dans les marathons les plus courus tout en inspirant les communautés de coureurs locales à travers le monde. Dans le même temps, PUMA n'a cessé d'étendre son équipe d'athlètes internationaux de haut niveau, qui inclut la médaillée de bronze olympique Molly Seidel. S'adressant à PUMA, Mme Lisowska a déclaré que la performance de Molly Seidel aux Jeux Olympiques l'a également inspirée à viser l'or aux Championnats d'Europe.

« C'est sa performance aux Jeux Olympiques qui m'a motivée à concourir aux Championnats d'Europe, car Molly est le parfait exemple de la manière dont la tactique et un état d'esprit fort, et non pas un record à vie, importent lors d'événements de cette importance », a affirmé Mme Lisowska.

Mme Lisowska portera les dernières chaussures de course sur route de PUMA comme la Deviate NITRO Elite 2, qui est fabriquée avec une fibre de carbone PWRPLATE garantissant la stabilité et une efficacité de course maximale, en plus d'offrir l'amorti incroyable de la mousse NITRO Elite de PUMA.

PUMA

