Don de solidarité d'un million d'euros de Marios Iliopoulos et de Seajets pour soutenir les victimes du tremblement de terre en Turquie





ATHENES, Grèce, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 février, Marios Iliopoulos s'est entretenu avec le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavu?o?lu, à Ankara, pour exprimer son soutien matériel et sa solidarité envers le pays voisin, et annoncer son don d'un million d'euros pour venir en aide aux personnes touchées par le tremblement de terre. À cette occasion, il a également rencontré l'ex-Premier ministre turc, Binali Y?ld?r?m, et s'est entretenu brièvement avec le président turc, Recep Tayyip Erdo?an.

Au cours de discussions, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavu?o?lu, a déclaré notamment ce qui suit : « Merci beaucoup pour ce geste particulièrement touchant et riche de significations, qui est très important et constructif pour les deux pays. Votre présence ici aujourd'hui symbolise la solidarité, le respect, l'amour et l'humanité qui sont si essentiels entre la Turquie et la Grèce.

Pour sa part, Marios Iliopoulos a déclaré ceci : « Jadis quand la Grèce pleurait, Rome ne se réjouissait pas. Aujourd'hui, quand la Turquie pleure, la Grèce ne peut pas se réjouir. Des dizaines de milliers de nos semblables ont perdu la vie à cause du puissant tremblement de terre qui a frappé Kahramanmara?, et beaucoup d'autres souffrent aujourd'hui de cette catastrophe. Solidarité, Amour, Respect et Humanité. Nous offrons 1 million d'euros pour soutenir les familles sans abri. La Grèce et la Turquie, unies dans le cadre de l'amitié, sont capables de constituer la force de la Méditerranée orientale, en bénéficiant de l'avantage de l'histoire, de l'esprit inventif et de la diplomatie, compte tenu de la position géographique des deux pays. Lors de catastrophes naturelles, nous devrions nous manifester, avec Solidarité, parce que l'Univers observe tout et décide.

C'est notre souhait et notre rêve d'avoir une relation amicale et mutuellement bénéfique entre les peuples grec et turc ; même si dans le passé nous avons eu de nombreuses raisons de nous diviser, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui nous unissent pour offrir un avenir fructueux aux deux nations. Ma famille, moi-même et Seajets avons posé la première pierre à l'édifice de cette relation ».

