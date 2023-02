Avis de rappel d'aliments - Rappel de Pinot Noir de marque Louis Latour en raison de la présence possible de morceaux de verre

RésuméMarque(s) : Louis LatourProduit : Pinot Noir BourgogneEntreprises : Liquor Control Board of Ontario (LCBO)Problème : Aliments - Matières étrangèresCatégorie : Boissons (Alcoolisées)Ce qu'il faut faire : Des produits visés par un rappel ne...

RésuméMarque : Maple Dale Cheese Co.Produit : « 1 year old Cheddar »Entreprise : Maple Dale CheeseProblème : Aliments - Contamination microbienne - ListeriaCatégorie : Produits laitiersCe qu'il faut faire : Des produits visés par un rappel ne doivent...