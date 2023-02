Le gouvernement du Canada rend public son plan provisoire pour des emplois durables, destiné à soutenir la création de bons emplois dans la classe moyenne au Canada





OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le Canada a tout ce qu'il faut pour devenir le fournisseur de choix en technologies et énergies propres dans un monde carboneutre.

Une économie carboneutre ouvre au Canada de belles occasions - celles de sécuriser et de créer des emplois; de développer nos industries; et de prendre le devant de la scène en fournissant au monde les ressources et les technologies dont il aura besoin pour les générations futures. Grâce à sa main-d'oeuvre hautement qualifiée et dynamique, aux abondantes ressources naturelles et sources d'énergie cruciales dont il dispose pour bâtir un avenir carboneutre et à la vitalité de son industrie des technologies propres, le Canada est particulièrement bien placé pour saisir ces occasions.

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que l'économie canadienne continue d'agir comme moteur dans un monde qui se tourne vers une économie carboneutre. Grâce à des investissements sans précédent dans des domaines cruciaux comme les minéraux critiques, l'hydrogène, les technologies de captage du carbone et les véhicules électriques, le gouvernement s'emploie à donner au Canada toutes les chances de réussir sur le plan économique dans les années et les décennies à venir. D'abord et avant tout, l'objectif du gouvernement à cet égard est de veiller à ce que les travailleurs de toutes les régions du pays aient ce dont ils ont besoin pour continuer à montrer la voie à suivre.

C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr.; et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, ont rendu public aujourd'hui le Plan provisoire pour des emplois durables du gouvernement du Canada. Ce plan, qui s'échelonne de 2023 à 2025, établit un cadre initial pour les futurs plans d'action pour des emplois durables, qui seront publiés tous les cinq ans à compter de 2025. Le gouvernement du Canada élaborera le premier plan d'action pour des emplois durables au cours des deux prochaines années en étroite collaboration avec les provinces et territoires, les partenaires autochtones, les partenaires syndicaux, l'industrie et d'autres partenaires clés pour orienter le travail à accomplir pendant les années et les décennies à venir.

Ce plan provisoire définit les moyens qu'entend prendre le gouvernement fédéral pour accomplir des progrès dans dix domaines d'action clés :

Créer le Secrétariat des emplois durables Créer un Conseil des partenariats sur les emplois durables Élaborer des stratégies économiques par le biais des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources Introduire un volet sur les emplois durables dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical Assurer le financement du développement des compétences liées aux emplois durables Promouvoir des solutions menées par les autochtones et un cadre national de partage des avantages Améliorer la collecte, le suivi et l'analyse des données sur le marché du travail Motiver les investisseurs et attirer les dirigeants de l'industrie pour soutenir les travailleurs Collaborer et assurer un leadership sur la scène mondiale Établir des lois qui assurent une mobilisation et une responsabilisation continues

Ce plan est un élément essentiel de la stratégie du gouvernement qui vise à bâtir une économie durable et prospère pour les années et les décennies à venir.

Le Plan n'est qu'une première étape et non une fin en soi. Dans chacun de ces dix domaines d'action, les prochaines années seront pour nous l'occasion de travailler à l'atteinte de nos objectifs en concertation avec les provinces et territoires, les partenaires autochtones, les partenaires syndicaux, l'industrie et d'autres partenaires clés.

Au coeur de cette démarche se trouve l'engagement du gouvernement du Canada de déposer en 2023 un projet de loi sur les emplois durables qui instaurera un cadre de responsabilisation, de mobilisation et de transparence. Plus précisément, la loi établira des principes directeurs, des structures de gouvernance et des exigences en matière d'établissement de rapports, dont l'obligation pour le gouvernement d'élaborer et d'exécuter des plans pour des emplois durables à compter de 2025 et tous les cinq ans par la suite. Enfin, le Plan contient une synthèse des commentaires reçus au cours des consultations publiques des deux dernières années.

Ce plan provisoire est le reflet de plus de deux ans de consultations et de conversations avec les provinces et territoires, les peuples autochtones, les travailleurs et les syndicats, l'industrie, les associations de défense de l'environnement, les organisations de la société civile et le grand public.

Le gouvernement du Canada continuera de faire équipe avec les travailleurs, les partenaires syndicaux, l'industrie, les partenaires autochtones, les provinces, les territoires et la société civile pour assurer de bons emplois durables aux gens de tous les coins du pays durant les prochaines décennies tandis que nous développons notre économie et bâtissons un avenir propre et sain pour les générations à venir.

Citations

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour devenir le fournisseur de choix en technologies et énergies propres dans un monde carboneutre. Ce plan vient s'ajouter aux mesures prises par le gouvernement fédéral pour veiller à ce que les travailleurs canadiens aient les compétences et le soutien nécessaires pour saisir cette occasion - l'occasion d'une génération. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« D'énormes occasions à saisir se profilent pour les travailleurs. L'édification d'une économique carboneutre se traduit par des centaines de milliers de bons emplois - de bons emplois syndiqués. Nous allons veiller à ce que les travailleurs canadiens aient les outils dont ils ont besoin pour les obtenir. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre du Travail

« Les travailleurs canadiens sont prêts à tirer pleinement parti des nombreuses possibilités qu'offrira un avenir carboneutre. Ce plan aidera notre main-d'oeuvre à acquérir les compétences et la formation nécessaires pour profiter à fond de ces possibilités. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

«?Le Plan provisoire pour des emplois durables et son objectif d'établir des liens avec les travaux déjà en cours de divers partenaires et industries au Canada constituent une prochaine étape importante dans notre marche vers la carboneutralité. Nous sommes conscients que, pour qu'elles soient d'une efficacité et viabilité optimales et axées au maximum sur l'équité, les trajectoires de transition doivent être ancrées dans des occasions concrètes pour les travailleurs et les collectivités, et nous nous engageons à travailler avec des partenaires pour cerner et accroître les possibilités pour l'avenir.?»

Pedro Barata, directeur général, Centre des compétences futures

«?Les syndicats canadiens saluent l'utilisation d'une approche centrée sur les travailleurs pour créer des emplois dans une économie carboneutre. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement s'engage à inviter les travailleurs à la table des négociations dans le cadre du processus décisionnel, à l'heure où le monde du travail est en pleine évolution. Les prochaines choses que s'attendent maintenant à voir les travailleurs, ce sont des engagements et des investissements réels en faveur d'une économie carboneutre, ainsi que les bons emplois syndiqués qui en découleront.?»

Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

«?Le Plan pour des emplois durables envoie un message clair : le gouvernement du Canada a entendu les préoccupations des syndicats, lesquels veulent s'assurer qu'une économie sobre en carbone offrira de bonnes possibilités d'emploi pour leurs membres tout en maintenant et en mettant à profit l'avantage concurrentiel du Canada dans le secteur des ressources naturelles. En continuant de travailler avec les syndicats, le gouvernement affirme sa volonté de trouver des solutions axées sur le renforcement de la classe moyenne au pays, ce qui contribuera à faire croître l'économie canadienne. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures possibles pour que ce plan profite aux gens de métiers canadiens hautement qualifiés et les soutienne en investissant dans la formation et les possibilités d'emploi.?»

Patrick Campbell, directeur régional pour le Canada, Union internationale des opérateurs-ingénieurs

«?Nous sommes ravis de voir les ministres Wilkinson, O'Regan et Qualtrough rendre public le Plan pour des emplois durables du gouvernement du Canada, qui trace la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité et créer des emplois. Il est primordial pour les travailleurs de voir qu'ils font partie intégrante du plan du gouvernement visant à lutter contre les changements climatiques en veillant à ce que les emplois durables soient des emplois décents, bien rémunérés et de qualité qui peuvent faire vivre les travailleurs et leurs familles. La Fraternité internationale des ouvriers en électricité continuera à travailler avec le gouvernement sur la voie à suivre pour des emplois durables.?»

Russ Shewchuk, vice-président international, Premier district, Canada, Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE)

«?Le Canada a l'occasion de créer une tradition de perfectionnement des compétences et de création de bons emplois dans la classe moyenne à l'heure de la transition vers la carboneutralité. Les Syndicats des métiers de la construction du Canada sont heureux de continuer à collaborer étroitement avec le gouvernement pour s'assurer que le Plan pour des emplois durables offre des solutions qui gardent les travailleurs à l'avant-scène, par exemple des programmes d'apprentissage et de formation améliorés pour les travailleurs déplacés; davantage de débouchés pour les groupes en quête d'équité; une main-d'oeuvre efficace et mobile; et l'inclusion de normes de travail strictes liées aux technologies propres, qui feront augmenter le nombre de travailleurs spécialisés au Canada. »

Sean Strickland, directeur général, Syndicats des métiers de la construction du Canada

Quelques faits

La Banque Royale du Canada estime que, d'ici la fin de cette décennie seulement, la transition vers la carboneutralité pourrait créer jusqu'à 400 000 nouveaux emplois au Canada.

Le gouvernement du Canada a élaboré des mesures fiscales ciblées qui visent à édifier un avenir carboneutre et à soutenir la création d'emplois durables. Parmi ces mesures, mentionnons les suivantes :

Annoncé pour la première fois dans le budget 2021, un crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone dont le montant est déterminé par le type d'équipement modifié par le ratio de CO 2 stocké, au moyen des utilisations admissibles.

stocké, au moyen des utilisations admissibles.

Un nouveau crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques annoncé dans le budget 2022 pour des dépenses d'exploration minérale précises engagées au Canada.



Les nouveaux crédits d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre et les technologies propres annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2022. Des conditions de travail seront rattachées à ces crédits d'impôt à l'investissement, notamment l'obligation de payer les salaires courants en fonction des conditions du marché du travail local et de créer des possibilités de formation en apprentissage. De plus amples renseignements sur ces crédits d'impôt et les modalités de travail seront annoncés dans le budget de 2023.

RNCan a tenu des consultations sur le Plan pour des emplois durables et sur les lois et règlements connexes à compter d'août 2021. Les responsables ont tenu un total de 17 séances de consultation où près de 190 participants étaient présents, et reçu plus de 30 000 courriels et 75 mémoires détaillés d'organismes canadiens. Les points de vue des représentants de chaque province et territoire ont été exprimés et pris en compte.

L'automne dernier, les employeurs canadiens s'efforçaient de pourvoir plus d'un million de postes vacants. Un nombre considérable de ces postes (243 400) étaient dans les secteurs professionnel, scientifique, technique, manufacturier ou du bâtiment, secteurs qui accusaient déjà des pénuries de main-d'oeuvre avant la pandémie.

Le vieillissement de la population et le déclin de la population active risquent d'exacerber les pénuries de main-d'oeuvre à long terme. On estime que plus de 600 000 travailleurs pourraient prendre leur retraite dans les trois prochaines années.

En 2022, le gouvernement du Canada a lancé les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources afin d'établir des partenariats avec chaque province et territoire, de même que des liens de collaboration officiels avec des partenaires autochtones, le monde du travail et l'industrie, en vue de repérer, de prioriser et de saisir des possibilités de croissance économique dans les secteurs de l'énergie et des ressources et les secteurs satellites grâce à l'élaboration de plans de travail régionaux.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Suivez-nous sur Twitter : @EDSC_GC (https://twitter.com/EDSC_GC)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 13:22 et diffusé par :