LANZAJET ANNONCE LA NOMINATION DE DOREEN PRYOR AU POSTE DE CHEF DES FINANCES





Pryor apporte une expérience financière mondiale approfondie dans les énergies renouvelables et les secteurs émergents

CHICAGO, 13 mai 2024 /CNW/ - LanzaJet, Inc. (LanzaJet), une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui la nomination de Doreen Pryor au poste de directrice financière (CFO) de l'entreprise. Possédant plus de 20 ans d'expérience commerciale et financière au sein d'entreprises mondiales, M. Pryor supervisera la croissance financière de LanzaJet alors que l'entreprise continue de prendre rapidement de l'expansion et de faire progresser l'industrie mondiale des carburants d'aviation durables (SAF).

« Notre équipe à LanzaJet est essentielle à notre capacité d'étendre notre entreprise et notre industrie, a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. « La vaste expérience de Doreen dans la gestion d'équipes financières au sein d'un secteur émergent sera un atout formidable alors que nous progressons vers l'expansion de la transition vers le SAF et le renforcement de la capacité commerciale. »

M. Pryor se joint à LanzaJet après avoir occupé le poste de directeur financier pour l'Amérique du Nord chez Siemens Gamesa Renewable Inc., un leader mondial de la technologie dans l'industrie de l'énergie renouvelable, en particulier dans le développement, la fabrication, l'installation et l'entretien des éoliennes. M. Pryor a dirigé la planification et l'analyse financières (FP&A) de l'unité commerciale éolienne en mer de Siemens Gamesa depuis 2017 avant d'assumer le rôle de directeur financier en Amérique du Nord en 2022, en plus des responsabilités de directeur général et de membre du conseil d'administration.

« C'est une occasion rêvée pour moi de me joindre à une entreprise qui dirige l'expansion de toute une industrie avec un objectif précis, a déclaré Doreen Pryor, chef des finances de LanzaJet. « LanzaJet se trouve dans une période critique et excitante, alors que le carburant d'aviation durable devient la solution actuelle et future pour décarboniser l'industrie de l'aviation. »

Avant de passer à Siemens Gamesa, Mme Pryor a passé sept ans au sein d'entreprises de Siemens basées aux États-Unis, au Danemark et en Allemagne, où elle a finalement assumé le rôle de chef d'entreprise dans le contrôle de l'énergie éolienne en mer. Au total, M. Pryor a passé près de 15 ans au sein d'entreprises de Siemens pour diriger et étendre l'empreinte mondiale de l'entreprise éolienne.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan qui se consacre à accélérer la transition vers l'énergie propre. En tant que fournisseur et producteur de technologie de carburant d'aviation durable (SAF) avec alcool à jet breveté à base d'éthanol (ATJ) LanzaJet crée une occasion pour les générations futures en accélérant le déploiement du SAF et d'autres technologies propres essentielles pour faire face à la crise climatique et transformer l'économie mondiale. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

