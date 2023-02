La International Commission on Missing Persons organisera des séances de sensibilisation et de mobilisation avec les communautés autochtones sur les lieux de sépulture anonymes





Faire attention : Nous sommes conscients que ce communiqué de presse peut contenir de l'information difficile à comprendre pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont subi des épreuves au cours de générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones.

La Ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des pensionnats autochtones offre du soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise aux survivants des pensionnats et à leurs familles. Appelez la ligne d'écoute sans frais au 1-866-925-4419. Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre également du soutien à tous les Autochtones. Des conseillers sont disponibles par téléphone ou par clavardage. Ce service est disponible en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Appelez la ligne d'écoute gratuite au 1-855-242-3310 ou utilisez le clavardage en ligne à l'adresse www.espoirpourlemieuxetre.ca

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - L'identification de tombes et de lieux de sépulture anonymes sur les sites des anciens pensionnats du Canada est un rappel tragique des mauvais traitements subis par de nombreux enfants autochtones dans ces établissements. En réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation, le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés autochtones qui poursuivent le travail difficile et crucial de découvrir la vérité et d'honorer les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, de la façon qui leur convient.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Kathryne Bomberger, directrice générale de la International Commission on Missing Persons (ICMP), annoncent la signature d'un accord technique entre le gouvernement du Canada et la ICMP.

Dans le cadre de l'accord technique, le ministère des Relations Couronne- Autochtones et des Affaires du Nord fournit environ 2 millions de dollars à l'ICMP, qui mènera une campagne de sensibilisation et de mobilisation partout au pays auprès des communautés autochtones qui souhaitent explorer les options pour l'identification et le rapatriement des dépouilles des sites d'inhumation anonymes associés aux anciens pensionnats.

Pour s'assurer que les discussions et les séances d'information sont inclusives, respectueuses des protocoles autochtones, adaptées sur le plan culturel et offrent un soutien sanitaire adéquat, des facilitateurs autochtones locaux dirigeront chaque étape du processus. La ICMP fournira des renseignements spécialisés sur l'analyse de l'ADN et d'autres approches médico-légales à prendre en considération, mais les communautés ne sont pas tenues de recourir à ses services. Les communautés autochtones qui souhaitent le faire pourront partager leurs expériences, leurs réflexions et leurs points de vue pour façonner le travail à venir.

Le travail de la ICMP se terminera par un rapport final au Canada qui examine les futures stratégies de rapatriement et respecte les connaissances et les renseignements locaux fournis par les communautés autochtones.

Ce travail sera indépendant du gouvernement du Canada et complétera les efforts déjà entrepris par les dirigeants autochtones, les communautés, les survivants, les familles, les experts et autres organisations indépendantes, ainsi que l'interlocutrice spéciale.

Citations

« Les communautés autochtones de partout au Canada mènent le travail difficile et important qui consiste à découvrir la vérité sur les sites des anciens pensionnats, et notre gouvernement continuera à les soutenir dans ce processus, qu'elles choisissent ou non de recourir aux services de la ICMP. Nous remercions la ICMP et les facilitateurs autochtones locaux qui veilleront à ce que les mesures de soutien de santé appropriées soient disponibles et à ce que les séances de mobilisation soient inclusives, adaptées sur le plan culturel et respectueuses des protocoles autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les familles des disparus sont au coeur de la résolution du problème des enfants disparus et des sépultures anonymes. Leurs besoins, leurs connaissances et leurs points de vue doivent ouvrir la voie. Nous sommes impatients de travailler avec toutes les communautés autochtones au Canada pour apprendre et explorer les options d'une stratégie visant à prendre en compte la diversité des perspectives entourant les processus possibles d'identification et de rapatriement. »

Kathryne Bomberger

Directrice générale, International Commission on Missing Persons

Faits en bref

L'accord technique peut faire l'objet de modifications par les parties de temps à autre. L'énoncé des travaux, inclus dans l'annexe de l'accord technique, est également susceptible d'être révisé et les mises à jour seront examinées et convenues conjointement par RCAANC et l'ICMP, selon les besoins.

La International Commission on Missing Persons est une organisation internationale indépendante, fondée sur des traités, dont le siège est à La Haye et qui a pour mission de traiter la question des personnes disparues à la suite de violations des droits de l'homme et d'autres causes.

La ICMP gère un programme médico-légal de classe mondiale pour localiser et identifier les personnes disparues, y compris des installations de test et d'analyse d'ADN, et est une chef de file en matière de programmes de formation et d'éducation sur cette question.

La ICMP travaille avec les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations internationales et d'autres parties pour localiser les personnes disparues à la suite de violations des droits de la personne, de catastrophes, de conflits armés, de migrations irrégulières et d'autres causes.

Liens connexes

Enfants disparus des pensionnats - Financement de l'aide communautaire

Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent faire face aux séquelles continues des pensionnats et en guérir

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation

ICMP Global Report on Missing Persons 2021 (en anglais seulement)

Lien vers l'accord technique (en anglais seulement)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2023 à 12:15 et diffusé par :