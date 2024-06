Message du ministre de la Santé - Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments de 2024





OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments de 2024, le thème « Préparons-nous à l'imprévu » souligne l'importance de l'état de préparation et de la mise en oeuvre de systèmes solides liés à la salubrité alimentaire.

Le Canada possède l'un des approvisionnements alimentaires les plus sûrs au monde grâce aux nombreuses mesures qu'il a mises en place pour prévenir les incidents liés à la salubrité des aliments, dont celles sur le contrôle de la salubrité des aliments et de soutien, mises en place par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et l'industrie pour assurer le respect de la réglementation canadienne tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'ACIA travaille étroitement avec les organismes gouvernementaux des provinces et des territoires ainsi qu'avec les autorités municipales et l'industrie afin d'agir rapidement et de façon coordonnée pour assurer la salubrité des aliments au Canada.

À la maison, les consommatrices et les consommateurs peuvent prendre des mesures proactives pour se préparer aux imprévus et protéger leur famille, notamment en :

Ensemble, le gouvernement du Canada, l'industrie et les consommatrices et consommateurs peuvent jouer un rôle actif dans le maintien de la salubrité des aliments.

L'honorable Mark Holland, C.P., député

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de l'ensemble de la population canadienne, et ce, de bien des façons. Chaque jour, les employés dévoués de l'ACIA, dont des inspecteurs, des vétérinaires et des scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et des règlements modernes, l'Agence travaille sans relâche pour assurer l'accès à des aliments salubres et sains au Canada et maintenir l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

