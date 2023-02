Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera une allocution lors d'un événement en solidarité avec l'Ukraine





OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, se joindra à Son Excellence Yuliya Kovaliv, ambassadrice d'Ukraine, ainsi qu'à des membres de la communauté diplomatique et à des personnalités canadiennes pour marquer le premier anniversaire de l'invasion massive de l'Ukraine.

Au cours de l'événement Solidarité avec l'Ukraine, des représentants de nombreux pays participeront au dévoilement d'un drapeau de l'Ukraine de 30 mètres sur la passerelle Flora. L'événement est organisé par le groupe de diplomates Amis de l'Ukraine, le Congrès des Ukrainiens canadiens, la Fédération nationale ukrainienne et Café Ukraine.

Date : le lundi 20 février 2023 Heure : 14 h HAE Lieu : Passerelle Flora (5e Avenue et rue Clegg) sur le canal Rideau

À propos des Amis de l' Ukraine

Le groupe des Amis de l'Ukraine a été créé le 22 août 2022 dans le but de coordonner les efforts diplomatiques en faveur de l'Ukraine et de son peuple. Ce groupe informel réunit plus de 30 missions diplomatiques au Canada.

