Kioxia sélectionnée dans l'édition 2023 du Clarivate Top 100 Global Innovatorstm





Kioxia Corporation a été nommée parmi le Clarivate Top 100 Global Innovatorstm 2023, un prix décerné aux entreprises mondiales les plus innovantes par Clarivate Plc. C'est la deuxième fois que Kioxia reçoit ce prix prestigieux en reconnaissance de ses réalisations en matière de propriété intellectuelle.

Les prix Clarivate Top 100 Global Innovatorstm 2023 ont été décernés aux entreprises et organisations les plus innovantes au monde, sur la base de l'analyse exclusive de Clarivate des tendances en matière de propriété intellectuelle et de brevets. La méthodologie a été actualisée pour 2022, avec le nouveau modèle de mesure de l'innovation axé sur des performances élevées constantes et une échelle d'innovation, où toutes les idées se mesurent les unes aux autres de manière égale.

Sur la base de sa mission visant à « élever le monde avec la "mémoire" », Kioxia cultivera une nouvelle ère de mémoire avec sa technologie innovante pour promouvoir la recherche et le développement technologique qui soutiennent la société numérique du futur. Kioxia continue de protéger et d'utiliser efficacement sa propriété intellectuelle et de développer de manière proactive des initiatives pour renforcer la compétitivité de son activité mémoire et SSD.

Développement technologique et propriété intellectuelle de Kioxia

En tant que leader mondial des technologies de mémoire flash et SSD, Kioxia s'engage dans la recherche et le développement de pointe. En décembre 2022, nous détenions plus de 12 000 brevets déposés dans le monde.

Pour plus d'informations sur le Top 100 Global Innovatorstm 2023, rendez-vous sur

https://clarivate.com/top-100-innovators/

Communiqué de presse Clarivate

https://clarivate.com/newsroom/

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage à haute densité dans les applications, comme les centres de données, les disques à semi-conducteurs (solid-state drive, SSD), les ordinateurs individuels (Personal Computer, PC), les produits automobiles et les smartphones les plus sophistiqués du marché.

