Emma - The Sleep Company ouvre son premier magasin européen aux Pays-Bas





La boutique phare est située dans le Westfield Mall of the Netherlands

Il s'agit du plus grand centre commercial des Pays-Bas.

La boutique de 1 000 p2 est le premier magasin Emma à l'extérieur de la Chine.

FRANCFORT, Allemagne, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Emma - The Sleep Company , la plus grande marque mondiale de produits pour le sommeil vendus directement aux consommateurs, a ouvert son premier magasin européen aux Pays-Bas. Le magasin de la marque primée, qui est situé dans le Westfield Mall of the Netherlands, le plus grand centre commercial du pays, inaugure une nouvelle période d'expansion pour l'entreprise. Ayant déjà transformé l'industrie mondiale des produits pour le sommeil vendus directement aux consommateurs, Emma entend révolutionner le secteur de la vente au détail avec ses propres magasins spécialisés.

L'expérience de magasinage unique d'Emma

Le nouveau magasin, d'une superficie d'environ 1 000 p2, présente la vaste gamme de produits pour le sommeil primés d'Emma. L'élément sensoriel est au coeur de cette boutique : il permet aux consommateurs de voir, de toucher et d'essayer tous les produits dans un espace de conception unique. Les spécialistes du sommeil d'Emma sont sur place pour offrir des conseils d'expert et expliquer les technologies sur lesquelles reposent ces produits. De plus, le nouvel espace de détail d'Emma présente une gamme exclusive de produits offerts en magasin seulement.

« Après les excellents résultats des boutiques concept d'Emma en Chine, nous avons décidé d'exporter ce modèle novateur en Europe », a déclaré M. Dennis Schmoltzi, co-fondateur et chef de la direction d'Emma - The Sleep Company. Il s'agit d'une autre étape visant à renforcer la position d'Emma en tant que plus grande marque mondiale de produits pour le sommeil, en ligne et hors ligne. Nous nous réjouissons à l'idée de tirer le meilleur parti de cette expérience et d'étendre nos activités à d'autres marchés européens. »

La visite du premier client néerlandais a été l'un des moments forts de la cérémonie d'ouverture. Celui-ci a été invité à ouvrir officiellement le magasin. Assis dans un lit Emma, Geraldine Kemper et Gwen van Poorten, créateurs du balado favori des Néerlandais, ont quant à eux enregistré un épisode spécial en magasin dans le cadre des activités de la journée d'ouverture.

À propos d'Emma - The Sleep Company

Emma - The Sleep Company est une entreprise gérée par son fondateur et la plus importante marque mondiale de produits pour le sommeil en vente directe aux consommateurs. L'entreprise fondée en 2013 par Dennis Schmoltzi et Manuel Mueller en Allemagne, qui mène ses activités dans plus de 30 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 948 millions de dollars américains en 2022, soit un taux de croissance de 35 % par rapport à l'année précédente. Les produits Emma® sont vendus au moyen d'une approche omnicanale, qui comprend les canaux de vente directement aux consommateurs et en ligne, divers marchés et plus de 3 500 boutiques traditionnelles. Emma entretient une collaboration fructueuse avec plus de 200 détaillants. Emma compte plus de 1 000 membres d'équipe partout dans le monde, avec des bureaux à Francfort (Allemagne), Manille (Philippines), Lisbonne (Portugal), Mexico (Mexique) et Shanghai (Chine).

