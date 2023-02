XCMG Machinery participe aux secours d'urgence après les séismes dévastateurs survenus en Turquie





ANKARA, Turquie, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») mène une course contre la montre pour apporter une aide d'urgence à la Turquie après les deux tremblements de terre qui ont frappé la région le 6 février, les plus violents enregistrés en Turquie depuis 1939.

La société XCMG Turkey est basée à Ankara, la capitale du pays, à 700 kilomètres de l'épicentre du séisme. Elle a mis sur pied un groupe de secours d'urgence immédiatement après le tremblement de terre, placé sous la direction de Liu Jiansen, vice-président de XCMG Machinery et directeur général de XCMG Import & Export Co., Ltd. Le groupe est resté en contact étroit avec la ligne de front et a envoyé des équipes de secours 24 heures sur 24.

XCMG possède environ 600 pelleteuses en Turquie, et XCMG Turkey a immédiatement activé son protocole d'intervention d'urgence et a rapporté la situation sur le terrain au siège de XCMG, tout en coordonnant trois pelleteuses XCMG qui ont été déployées près de Gaziantep pour apporter de l'aide dans la zone sinistrée.

XCMG Turkey a contacté de nombreuses parties et a mobilisé 12 pelleteuses et chargeuses de différents tonnages pour se tenir prêtes à intervenir, tout en répondant activement à l'appel de l'ambassade de Chine en Turquie et de la General Chamber of Commerce of Chinese Enterprises in Turkey (la « Chambre ») pour coordonner les ressources et apporter de l'aide.

Le 7 février, une famille de trois personnes a été piégée dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages à Iskenderun, dans la province de Hatay. XCMG a immédiatement envoyé une excavatrice pour la mission de sauvetage. En huit heures sans arrêt, l'opérateur Kerim Cesur a retiré le plancher effondré, les briques et les barres d'armature avec précaution et a réussi à sauver la famille.

Le 8 février, une équipe de secours XCMG a voyagé pendant 20 heures jusqu'à K?r?khan, dans la province de Hatay, l'une des régions les plus reculées où les routes ont été gravement endommagées par le séisme, sous une pluie verglaçante et des températures basses. L'opérateur Nevrez Ünsal a sauvé deux résidents pris au piège dans deux immeubles effondrés.

Le même jour, les opérateurs XCMG, TAL?P ÖZTÜRK et Emre Öztürk, qui sont père et fils, sont arrivés à Gölba??, dans la province d'Adiyaman, en tant que premiers intervenants et ont travaillé plus de 10 heures pour sauver un enfant des ruines.

Dans les cinq heures qui ont suivi le premier tremblement de terre, XCMG a acheté le premier lot de fournitures de secours, notamment des couvertures, des produits pour bébés, des produits d'hygiène et autres, pour un total de plus de 50 000 lires turques, et les a livrés immédiatement dans la zone durement touchée, tout en travaillant avec les clients et les concessionnaires locaux pour déployer des pelleteuses, des grues et des chargeuses et organiser des opérateurs pour apporter de l'aide.

« Nous avons également rejoint l'association des entreprises de machines de construction en Turquie et nous nous sommes inscrits auprès des autorités locales, prêts à intervenir à tout moment en cas de secours d'urgence », a déclaré Liting Jin, directeur national de XCMG Turquie. « Le gouvernement turc a réquisitionné toutes les charrettes à bras et les véhicules de transport, les équipements XCMG sont arrivés dans les zones sinistrées pour participer aux sauvetages, et nous travaillons également en coordination avec nos clients en Turquie pour apporter plus de secours. »

À l'heure actuelle, plus de 100 employés et concessionnaires de XCMG sont mobilisés pour participer aux secours. Et en tant que membre de la Chambre, XCMG Turkey a également réservé des vols, des hébergements et des fournitures pour les équipes de secours partant de Chine pour participer à l'opération de secours aux victimes du tremblement de terre.

En 2017, XCMG a promulgué le protocole de secours en cas de tremblement de terre et de catastrophe suivant les principes de leadership unifié, de gestion locale, d'intervention rapide et de regroupement et d'action coordonnés et, en tant qu'entreprise socialement responsable, la société s'engage à fournir une assistance rapide aux personnes dans le besoin.

Les opérations de sauvetage organisées par la société XCMG Turkey. XCMG Turkey, a été créée en 2018 et son siège social est situé à Ankara. L'année dernière, XCMG a participé à la construction de la centrale thermique de Hunutlu, le plus grand projet d'investissement direct de la Chine en Turquie.

Pour plus d'informations sur les machines de sauvetage en Turquie, veuillez composer le +90 312 287 55 58.

