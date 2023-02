Démarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord sur la bonne voie et respecte le budget





Faits saillants

Le démarrage de l'exploitation du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) Nest conforme au budget et aux prévisions pour mars 2023.

La progression vers le redémarrage du concentrateur et l'avancement de la construction atteignent 96 % à la fin du mois de janvier 2023 ; engagements et coûts du projet conformes au budget

Sayona est en passe de devenir le principal producteur de roche dure de l'industrie nord-américaine du lithium, facilitant ainsi l'électrification du Québec dans un contexte de croissance continue de la demande.

LA MOTTE, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Sayona fait progresser le démarrage de la production de lithium dans son exploitation phare du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) au Québec, Canada, en respectant les délais et le budget pour le redémarrage prévu en mars 2023.

L'avancement du démarrage du concentrateur et l'avancement de la construction ont tous deux atteint 96 % à la fin du mois de janvier 2023, l'exploitation ayant récemment atteint une étape intermédiaire d'alimentation en minerai de l'installation de concassage (voir communiqué de presse ASX du 31 janvier 2023).

Dans l'ensemble, les engagements et les coûts du projet sont conformes au budget, l'approvisionnement terminé et tous les principaux ensembles d'approvisionnement reçus sur le site, y compris le filtre à courroie, la pompe à vide et le réducteur WHIMS.

L'équipe du projet progresse maintenant vers l'étape intermédiaire suivante, le démarrage des opérations de traitement, qui comprend la circulation du minerai dans l'ensemble du système, du concassage au triage, au broyage et à la séparation. Les activités de mise en service devraient être terminées ce mois-ci, avec plusieurs représentants de fournisseurs sur place pour aider aux activités de mise en service et de démarrage.

Sayona souhaite continuer de bâtir des relations solides avec les parties prenantes locales et a ainsi tenu de nombreuses réunions avec les maires des municipalités qui seront affectées par le transport du minerai. En effet, ces discussions ont été orientées sur transport du minerai envisagé entre le projet Authier et le site LAN pour le traitement. De prochaines consultations publiques auront lieu dans les communautés au cours du deuxième trimestre de 2023 afin d'améliorer l'offre du projet.

En outre, Sayona recherche continuellement des possibilités pour améliorer ses projets par l'innovation et l'électrification des équipements. Pour ce faire, un plan d'électrification sera élaboré avec des experts et fera l'objet d'un suivi annuel.

Des consultations publiques dans les communautés impactées par le transport de minerai futur sont prévues au deuxième trimestre 2023 dans le cadre de l'étude d'impact pour discuter de ce point et présenter toutes les différentes alternatives considérées. Afin d'améliorer le projet Authier, nous souhaitons obtenir la participation des communautés voisines pour modéliser et cocréer nos projets en amont du processus avec les parties prenantes.

La société contribue au développement des communautés voisines et des Premières Nations, notamment en parrainant récemment le tournoi de hockey de la communauté de Pikogan (voir photo ci-dessous).

Sayona prévoit que la première expédition de concentré de spodumène (lithium) de LAN aura lieu en juillet 2023, avec quatre expéditions ciblées pour la première moitié de l'exercice 2024. La société vise une production totale comprise entre 85 000 tonnes et 115 000 tonnes au cours de cette période (voir le communiqué de presse ASX du 10 février 2023).

Le directeur général et chef de la direction de Sayona, Brett Lynch, a commenté : "Les progrès réalisés jusqu'à présent ont été excellents et je félicite l'équipe du projet pour avoir livré le démarrage de LAN dans les délais et le budget impartis - une réussite remarquable dans le contexte actuel d'inflation et de pressions sur la chaîne d'approvisionnement.

"Avec la demande de lithium qui continue d'augmenter et l'offre limitée, LAN est dans une excellente position pour en bénéficier alors que nous nous apprêtons à devenir le principal producteur intégré de lithium en Amérique du Nord."

Publié au nom du Conseil d'administration.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Questions investisseurs/médias : Brett Lynch Anthony Fensom, Republic PR Directeur général et chef de la direction Tel: +61 (0)407 112 623 Courriel: [email protected] Courriel: [email protected]

À propos de Sayona Mining

Sayona Mining Limited est un producteur de lithium émergent (ASX:SYA ; OTCQB:SYAXF), avec des projets au Québec, au Canada et en Australie occidentale.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent North American Lithium avec le projet Authier Lithium et son projet émergent Tansim Lithium, soutenu par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). La société détient également une participation de 60 % dans le projet de lithium Moblan, dans le nord du Québec.

En Australie occidentale, la société détient un vaste portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, où l'on peut trouver de l'or et du lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hémi dans la région de classe mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium font l'objet d'un accord d'acquisition avec Morella Corporation (ASX:1MC).

Pour plus d'informations, veuillez nous rendre visite à l'adresse www.sayonamining.com.au.

Références aux précédents communiqués de ASX

Présentation aux investisseurs - 10 février 2023

Rapport d'activité trimestriel - 31 janvier 2023

Nouvelle étape importante pour NAL avec un essai réussi de concassage du minerai - 31 janvier 2023

Le redémarrage de NAL s'accélère en vue de la réalisation de l'objectif - 16 janvier 2023

La Société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché originale et que toutes les hypothèses et paramètres techniques importants continuent à s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la Personne Qualifiée sont présentées n'ont pas été matériellement modifiés par rapport aux annonces de marché originales.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

SOURCE SAYONA

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 22:14 et diffusé par :