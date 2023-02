Les travailleuses et travailleurs de CP Rail ratifient une nouvelle convention





MONTREAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Les membres d'Unifor du Canadien Pacifique (CP Rail) ont ratifié une nouvelle entente de deux ans.

« Les travailleuses et travailleurs du secteur ferroviaire, comme d'autres secteurs au Canada, négocient dans des conditions particulièrement difficiles présentement, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Les membres du comité de négociation de la section locale 101-R étaient déterminés à obtenir une entente équitable pour leurs membres. Je salue leur travail et me réjouis de leurs efforts soutenus pour améliorer les conditions de travail de leurs membres. »

Environ 1 200 membres, de la Colombie-Britannique au Québec, lesquels fournissent des services d'entretien et d'inspection de sécurité des locomotives et des wagons de marchandises et produisent des composants de locomotives et de wagons de marchandises, ont voté en faveur de la ratification de la nouvelle entente qui prévoit la bonification des seuils d'avantages sociaux, de la sécurité d'emploi et des primes de quart.

« Dès le départ, l'employeur demandait d'importantes concessions de la part du syndicat, a indiqué Rick Raso, président de la section locale 101-R d'Unifor. Nous avons non seulement réussi à faire reculer l'employeur sur ses concessions, mais nous avons aussi doublé la prime de quart. Cette victoire est importante. Ce type de hausse ne s'est pas vue depuis des décennies. »

La nouvelle convention expirera le 31 décembre 2024.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

