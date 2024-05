Amélioration du transport en commun à North Bay





NORTH BAY, ON, le 17 mai 2024 /CNW/ - La Ville de North Bay améliorera ses services de transport en commun grâce à un investissement conjoint de plus de 4,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la Ville.

C'est ce qu'ont annoncé Anthony Rota, député de Nipissing--Timiskaming, Vic Fedeli, député provincial de Nipissing, et Peter Chirico, maire de la Ville de North Bay.

La Ville fait l'acquisition de deux nouveaux autobus à essence et de six autobus hybrides. Elle achète également du matériel d'entretien, entre autres deux tracteurs de trottoir et cinq dispositifs de levage de véhicules de transport en commun.

La Ville se servira également du financement pour rénover l'un de ses principaux terminaux de transport en commun en y installant un écran vidéo qui affiche les heures d'arrivée et en modernisant les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Enfin, la Ville installera des compteurs de passagers pour que North Bay Transit puisse obtenir des informations sur l'achalandage annuel.

Citations

« C'est une formidable nouvelle pour North Bay! Investir dans les infrastructures de transport en commun est essentiel pour le développement économique de notre collectivité. Non seulement le transport en commun contribue à réduire la pollution atmosphérique, mais il favorise également l'inclusion en permettant à chacun d'accéder aux services publics et aux possibilités d'emploi. »

Anthony Rota, député de Nipissing--Timiskaming, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un grand jour pour les usagers du transport en commun de North Bay. Nous élargissons l'accès au transport en commun dans toute la ville et nous permettons à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des emplois, à des logements et à d'autres possibilités, tout en réduisant nos émissions et en apportant des améliorations majeures à l'un des principaux terminaux de transport en commun de North Bay. Le moment n'a jamais été aussi bien choisi que maintenant pour avoir recours au transport en commun à North Bay! »

Vic Fedeli, député provincial de Nipissing

« Ces améliorations, qui comprennent de nouveaux autobus et de l'équipement d'entretien ainsi que des rénovations au terminal, soulignent notre engagement en faveur d'un transport en commun sûr et moderne, ainsi que notre objectif de réduction des émissions. La Ville de North Bay est fière de cet effort collaboratif et de son incidence positive sur notre collectivité, et nous sommes reconnaissants du soutien continu des gouvernements provincial et fédéral. »

Peter Chirico, maire, Ville de North Bay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 653 952 $ dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir (VICT) dans le Canada pour appuyer trois projets de transport en commun à North Bay . La contribution du gouvernement de l' Ontario s'élève à 1 378 155 $, tandis que celle de la Ville de North Bay s'élève à 1 102 773 $.

pour appuyer trois projets de transport en commun à . La contribution du gouvernement de l' s'élève à 1 378 155 $, tandis que celle de la s'élève à 1 102 773 $. Le volet VITC appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 260 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars. Le gouvernement de l' Ontario investit des sommes sans précédent dans les municipalités afin de développer le transport en commun, dont 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans du Canada du fédéral.

investit des sommes sans précédent dans les municipalités afin de développer le transport en commun, dont 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans du du fédéral. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le premier ministre a annoncé un financement permanent et prévisible de 3 milliards de dollars par année pour le transport en commun, qui sera disponible à compter de 2026.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Site Web : Infrastructure Canada

