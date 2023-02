Les entreprises américaines soumises à de nouvelles campagnes activistes ont augmenté de 10,6 % en 2022, selon Diligent





L'année dernière, les entreprises soumises à de nouvelles campagnes d'activistes ont augmenté de 10,6 % aux États-Unis et de 6 % au niveau mondial en 2022, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Diligent, le leader mondial de la gouvernance moderne, fournisseur de solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG. Le rapport Bilan annuel de l'activisme actionnarial de 2023, publié par Insightia (une marque de Diligent) montre que l'activisme a prospéré en 2022, le nombre de campagnes revenant à un niveau d'avant la pandémie, encouragé par l'introduction de la procuration universelle.

Le nombre croissant de campagnes souligne la nécessité pour les dirigeants d'avoir une vision à 360° des données de leur organisation ; celle-ci renforce leur capacité à identifier les signaux d'alarme qu'ils doivent transmettre à leur conseil d'administration, à surveiller et à atténuer les risques en évolution, et à documenter les efforts de conformité et de gestion des risques par des informations justifiables et vérifiables.

« Dans un contexte où les bénéfices de l'entreprise sont au centre de toutes les attentions, il est de plus en plus important pour les dirigeants d'aborder et d'atténuer les risques en constante évolution de l'activisme actionnarial », a déclaré Josh Black, rédacteur en chef chez Diligent. « La première étape pour mettre en place un tel programme et réduire la vulnérabilité aux actions des investisseurs, des actionnaires et des tribunaux, consiste à mettre en place une visibilité totale des données organisationnelles ».

Parmi ses principales conclusions, le rapport indique que :

Les États-Unis et le Japon ont été les moteurs de l'activité, en mettant l'accent sur l'allocation du capital, les changements de conseil d'administration et l'ESG

Aux États-Unis, 511 entreprises ont dû fait face à des demandes d'activistes, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à 2021. Cette augmentation est due en partie aux règles universelles de procuration qui ont bouleversé le secteur, les conseillers essayant de modéliser de quelle manière le plus grand choix offert aux investisseurs pourra influencer les décisions de vote.

Le Japon s'est révélé particulièrement attrayant pour les activistes, grâce à un nombre croissant d'investisseurs nationaux qui cherchent à financer des sociétés sous-évaluées. En 2022, 108 sociétés ont fait l'objet de demandes, soit près du double des 67 et 66 sociétés visées tout au long de 2020 et 2021, respectivement.

Les attentes des investisseurs concernant la rémunération des dirigeants augmentent continuellement

Dans un contexte de resserrement des marchés et de hausse des taux d'intérêt au niveau mondial, la rémunération de la performance devient un élément ordinaire de l'engagement des investisseurs, avec 114 entreprises confrontées à des demandes de rémunération au niveau mondial tout au long de 2022, contre 86 et 92 tout au long de 2020 et 2021, respectivement.

1 397 CEO du Russell 3000 ont reçu des augmentations de salaire comprises entre 1 et 250 % entre les exercices 2020 et 2021, la rémunération moyenne des CEO dépassant 22,5 millions de dollars. Les revendications salariales sont également en hausse, le soutien moyen aux plans consultatifs « say on pay » du S&P 500 atteignant son plus bas niveau depuis huit ans, soit 87,5 % en 2022.

L'activisme ESG face à une crise de confiance

Seuls 11,5 % des demandes environnementales ont été au minimum partiellement satisfaites en 2022, contre 25,8 % l'année précédente.

Dans un contexte de sous-performance des actions vertes et de flambée des prix du pétrole et du gaz, les campagnes ESG qui ne parviennent pas à établir un lien convaincant entre les performances financières d'une entreprise et ses références ESG sont vouées à l'échec.

Le Bilan annuel de l'activisme actionnarial, publié en association avec Olshan Frome Wolosky, Morrow Sodali et Alliance Advisors, est le rapport phare d'Insightia concernant les données sur l'engagement des actionnaires, la gouvernance d'entreprise et la rémunération.

Pour télécharger le rapport complet, veuillez cliquer ici, ou pour consulter les archives de nos publications, veuillez consulter la rubrique centre de ressources sur le site Web d'Insightia.

À propos du rapport

Les données des modules Activisme, Sommaires, Vote et Vulnérabilité d'Insightia vont du 1er janvier au 31 décembre 2022. Les données sur la rémunération vont du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. D'autres données sont disponibles sur demande. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos d'Insightia

Insightia, une marque de Diligent depuis janvier 2022, est un fournisseur SaaS de premier plan qui fournit des informations spécialisées et des analyses intelligentes sur l'activisme actionnarial, le vote par procuration et la gouvernance d'entreprise. Par le biais de son application Web, Insightia One, Les clients peuvent accéder à la solution la plus complète du marché dans le domaine du renseignement sur les sociétés cotées, avec des informations plus élargies et plus approfondies que jamais.

À propos de Diligent

Diligent est le leader mondial de la gouvernance moderne, fournisseur des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG. Il offre à plus d'un million d'utilisateurs et 700 000 membres de conseils d'administration une vue globale des pratiques de gouvernance et de gestion des risques de leur organisation, et leur donnent la possibilité de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Quel que soit le défi à relever. En savoir plus sur le site diligent.com.

Suivez Diligent sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 13:40 et diffusé par :