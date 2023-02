Le gouvernement du Canada lance l'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada





GATINEAU, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Chaque année, partout au pays, les bénévoles offrent temps et ressources afin d'exercer une influence positive sur leurs communautés. Les Prix pour le bénévolat du Canada soulignent le leadership communautaire et visent à encourager les Canadiens et les Canadiennes de tous les horizons à changer les choses dans leur collectivité grâce au bénévolat et à élaborer des solutions novatrices pour remédier aux défis sociaux.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada. Les Canadiens et les Canadiennes pourront présenter la candidature de personnes, d'organismes sans but lucratif, et d'entreprises sociales jusqu'au 26 avril 2023. En plus d'obtenir une reconnaissance à l'échelle nationale, les lauréats des prix régionaux pourront désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 5 000 $, tandis que le lauréat du prix national pourra désigner un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 10 000 $.

Les candidatures sont acceptées dans les catégories suivantes :

Un prix national :

Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie (pour les personnes qui font du bénévolat depuis au moins 20 ans)

Vingt prix régionaux :

Leader émergent (pour les jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans)

(pour les jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans) Leadership communautaire (pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles)

(pour les bénévoles ou les groupes de bénévoles) Leadership d'entreprise (pour les entreprises et les entreprises sociales)

(pour les entreprises et les entreprises sociales) Innovation sociale (pour les organismes sans but lucratif et les entreprises sociales)

Un lauréat pour chaque catégorie sera choisi dans chacune des cinq régions suivantes :

Atlantique (Terre-Neuve-et- Labrador , Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick)

, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick) Québec

Ontario

Prairies ( Manitoba , Saskatchewan et Alberta )

, et ) Colombie-Britannique et le Nord ( Nunavut , Territoires du Nord-Ouest et Yukon )

Présentez la candidature d'une personne ou d'un groupe, d'un organisme sans but lucratif, d'une entreprise sociale ou d'une entreprise dès maintenant. Pour en savoir plus et pour soumettre une candidature, visitez le site Canada.ca/prix-benevolat.

Citations

« C'est un honneur pour moi d'annoncer le lancement de l'appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada. Au cours des dernières années, alors que les Canadiens et les Canadiennes ont dû relever des défis sans précédent liés à la pandémie, nous avons toutes et tous eu l'occasion d'apprécier encore plus la force et le soutien incroyables que les bénévoles offrent aux membres de leur communauté en temps de crise. J'invite toute la population canadienne à proposer la candidature des personnes qui fournissent ces services essentiels à d'autres membres de leur communauté afin que nous puissions souligner la contribution de ceux et celles qui travaillent sans relâche pour le bien de nos communautés et leur rendre hommage. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Les Prix pour le bénévolat du Canada comprennent 21 prix, soit 20 prix régionaux et un prix national.

comprennent 21 prix, soit 20 prix régionaux et un prix national. Les lauréats seront honorés dans le cadre d'une cérémonie.

L'appel de candidatures sera ouvert jusqu'au 26 avril 2023.

Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation en trois étapes :

1. Des représentants du Ministère examinent les candidatures pour s'assurer qu'elles respectent les critères d'admissibilité.

2. Des examinateurs régionaux bénévoles de toutes les régions du pays étudient les candidatures admissibles en fonction des critères.

3. Un comité consultatif national formé d'au plus 15 membres bénévoles de diverses régions du pays évalue les candidatures les mieux cotées et conseille la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social dans la sélection des lauréats.

Selon l'Enquête sociale générale - Don, bénévolat et participation de 2018 de Statistique Canada, 79 % des Canadiens et Canadiennes âgés de 15 ans et plus ont déclaré faire du bénévolat en 2018. Les bénévoles ont consacré environ cinq milliards d'heures à leurs activités bénévoles.

Liens connexes

Présentez une candidature

Programme des Prix pour le bénévolat du Canada

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 12:13 et diffusé par :