Syntax reconnue sur la liste Elite 150 des fournisseurs de services gérés 2023 de CRN pour la troisième année consécutive





Syntax, un fournisseur mondial de produits et services multi-ERP et multicloud, annonce aujourd'hui que CRN® (une marque de The Channel Company) a nommé la société dans la catégorie Elite 150 de sa liste 2023 des 500 fournisseurs de services gérés (MSP). C'est la troisième année consécutive que Syntax est reconnue pour son portefeuille complet et son soutien à sa clientèle mondiale avec des solutions axées sur la croissance livrées à l'échelle sectorielle.

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour les progrès réalisés par Syntax en tant que fournisseur de bout en bout pour ses clients et en tant que leader dans cette catégorie », déclare Christian Primeau, chef de la direction mondiale, Syntax. « Au cours de l'année écoulée, nous avons cherché de manière proactive à positionner la valeur offerte par nos produits et services au-delà des offres ERP de base. »

La liste Managed Service Provider 500 de CRN reconnaît les principaux fournisseurs de technologies et consultants dont l'approche avant-gardiste en matière de prestation de services gérés change l'écosystème des canaux informatiques. Les lauréats sélectionnés pour la catégorie MSP Elite 150 disposent d'un vaste portefeuille de services gérés, y compris des capacités sur et hors site, axés sur des clients du marché intermédiaire et des entreprises.

Syntax se spécialise dans l'aide à l'orientation face aux complexités du paysage numérique changeant, avec ses plus de 700 clients mondiaux. Au cours de la dernière année, la société a renforcé son équipe de direction avec l'arrivée de Dessalen Wood au poste de Chief People Officer et de Catherine Solazzo au poste de première Chief Marketing Officer. En plus de plusieurs distinctions sectorielles, Syntax a annoncé un partenariat élargi avec Oracle et lancé ses nouveaux centres d'excellence sectorielle en 2022.

« Les services gérés permettent aux entreprises de toutes tailles de rester efficaces et flexibles à mesure qu'elles se développent », déclare Blaine Raddon, chef de la direction, The Channel Company. « Les fournisseurs de solutions figurant sur notre liste 2023 MSP 500 mettent sur le marché des portefeuilles de services gérés innovants permettant à leurs clients de s'imposer en maximisant leurs budgets informatiques et en libérant des ressources pour se concentrer sur les activités critiques et pérenniser leur succès. »

Pour en savoir plus sur Syntax et ses solutions et services primés, visitez le site Web.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion des applications pour optimiser les applications critiques des entreprises dans le cloud. Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 700 clients dans le monde, Syntax possède une grande expertise en matière de mise en oeuvre et de gestion de déploiements multi-ERP dans des environnements privés, publics ou hybrides sécurisés. Syntax s'associe à SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres leaders mondiaux de la technologie pour veiller à ce que les applications des clients soient transparentes, sécurisées et à la pointe de l'innovation technologique des entreprises. Pour en savoir plus sur Syntax, rendez-vous sur le site www.syntax.com.

