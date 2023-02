PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS ANNONCE LA PRODUCTION DES PREMIERS LOTS D'API DANS L'USINE DE RIVERVIEW, DANS LE MICHIGAN





Nouvelles installations de l'usine de fabrication dédiées à la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et d'ingrédients pharmaceutiques actifs très puissants (HPAPI)

Augmentation significative de la capacité de production pour répondre à la demande des clients

Aboutissement du « Projet PRIME Phase 1 » - un programme d'investissement de 38 millions de dollars lancé en 2021

BOMBAY, Inde, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axée sur les patients et faisant partie de Piramal Pharma Ltd (PPL, NSE, | BSE: 543635), a annoncé aujourd'hui avoir démarré la production des premiers lots d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) dans de nouveaux ensembles de réacteurs au sein de son usine de Riverview dans le Michigan, aux États-Unis.

L'accroissement des capacités de production de Riverview, connue sous le nom de Projet PRIME (acronyme pour « expansion de la production intégrée de Piramal à Riverview ») Phase 1 a débuté en mai 2021. Le premier cycle de production constitue l'aboutissement d'une dépense d'investissement de 38 millions de dollars en coûts d'équipement et de construction. L'usine s'étend sur environ 2 300 mètres carrés et permet la production, l'entreposage et d'autres services secondaires. Elle est facilement extensible afin d'accueillir des réacteurs supplémentaires, dont l'installation est prévue dans le cadre de la phase 2 du projet PRIME.

Cette nouvelle usine offre une capacité de réacteur de 10 kl ainsi qu'un filtre sécheur sous pression. Les réacteurs sont capables de produire des API très puissants dans des conditions bien inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) de 1?g/m3.

Les premiers lots de production représentent la première étape d'un processus en trois étapes pour le développement et la fabrication de matériel d'essais cliniques de phase II. Dans le cadre du programme, les techniciens de Piramal augmentent la taille du matériel de 10-15 kg à 75-80 kg.

Selon Peter DeYoung, directeur général de Piramal Global Pharma : « La mise en ligne du projet PRIME Phase 1 est une étape importante pour Piramal Pharma Solutions et l'équipe du site de Riverview. Elle permet de renforcer notre offre nord-américaine et nous pensons qu'elle répondra à la forte demande actuelle du marché pour les API. Elle permet également de contrer la tendance industrielle à la délocalisation de la production de substances pharmaceutiques. Avec la récente expansion de nos capacités de production d'API à Aurora, au Canada, nous pensons être prêts à approvisionner le marché en API puissants et non-puissants, de l'échelle clinique et à l'échelle commerciale. »

La récente expansion du site de production d'API de Piramal à Aurora, en Ontario, faisait partie d'un investissement en capital de 30 millions de dollars canadiens. La nouvelle usine comprend plus de 900 mètres carrés d'espace de production et de fonctionnement, et deux nouveaux ensembles de réacteurs offrant des capacités de filtration et de séchage supplémentaires.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins, des thérapies géniques et des anticorps monoclonaux, rendus possibles grâce à l'investissement de Piramal Pharma Limited dans Yapan Bio Private Limited. Nous sommes convaincus que notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour en savoir plus, consultez : www.piramalpharmasolutions.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Ltd :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 17 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare qui vend des produits sans ordonnance. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations, et a réalisé un investissement minoritaire dans Yapan Bio. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement stratégique de croissance de 20 % de la part du groupe Carlyle.

Pour plus d'informations, consultez : www.piramal.com/pharma | Facebook | Twitter | LinkedIn

Clause de non-responsabilité :

Piramal Pharma Limited propose, sous réserve des approbations requises, des conditions du marché et d'autres considérations, un droit préférentiel de souscription pour ses actions dans un proche avenir et prévoit de déposer une ébauche de lettre d'offre auprès du Securities and Exchange Board of India.

