Le vol inaugural de Lynx Air à destination de Los Angeles décolle depuis Calgary





CALGARY, Alberta, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a inauguré aujourd'hui son vol à destination de Los Angeles depuis l'aéroport international de Calgary (YYC) vers l'aéroport international de Los Angeles (LAX). La nouvelle compagnie aérienne canadienne à petit prix offrira trois vols par semaine entre Calgary et Los Angeles, à bord de Boeing 737 flambant neufs.



Afin de célébrer le vol inaugural de Lynx à destination de Los Angeles, la compagnie aérienne offre une chance de gagner un forfait vacances pour deux personnes, comprenant des vols vers Los Angeles, quatre nuits d'hébergement à l'hôtel Erwin à Venice Beach et un passe Explorer Los Angeles de GoCity. Lynx lance également une promotion à durée limitée, offrant jusqu'à 50 % de réduction sur les tarifs de base des vols entre le Canada et les États-Unis, en utilisant le code promotionnel : FLYUSA. Cette promotion débute le 16 février et se termine le 18 février 2023 à 23 h 59 (HNR). Lynx offre des tarifs à partir de 109 $* pour un aller simple, incluant les taxes et frais. Pour connaître tous les détails de cette promotion concours, et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynxUSA.com.





« Nous sommes ravis de lancer notre premier vol à destination de Los Angeles juste à temps pour le long week-end de la Journée de la famille en Alberta. Nous savons que les canadiens aiment voyager vers le sud à la recherche de températures plus chaudes en cette période de l'année, et Los Angeles est une destination ensoleillée très populaire. Nous sommes ravis d'offrir une option abordable aux canadiens pour visiter la Cité des anges», a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx. « Que vous voyagiez pour repérer des stars à Hollywood ou encore pour profiter du soleil sur l'une des plages emblématiques dans le sud de la Californie, Lynx garantit une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. »

« Félicitations à Lynx pour avoir atteint ce moment historique dans son expansion continue sur le marché américain. Cette augmentation de l'accès créera de plus grandes 'opportunités pour les voyageurs leur perméttant de découvrir les nombreuses destinations emblématiques de l'Alberta, ainsi que ses expériences uniques », a commenté David Goldstein, PDG de Travel Alberta.

« Nous sommes ravis que Lynx Air offre ce nouveau service direct et abordable de YYC à LAX, rendant Los Angeles accessible à tous les voyageurs », a commenté Kathy Smits, Vice-présidente principale du développement du tourisme mondial chez Los Angeles Tourism. « Le marché canadien a toujours été incroyablement important pour LA, et nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs de Calgary dans la Cité des Anges.»

Lynx a entamé son expansion aux États-Unis en fin janvier et a déjà ajouté Toronto-Orlando et Calgary-Phoenix à son réseau. Son vol inaugural de Calgary à Las Vegas s'envolera le 24 février. Au total, Lynx proposera plus de 5 000 sièges en provenance et à destination des États-Unis, offrant ainsi aux canadiens une popportunité abordable de visiter certaines des destinations ensoleillées les plus populaires au sud de la frontière.

Calendrier des vols pour les États-Unis de Lynx :

Num. De vol Date d'entrée en vigueur Fréquence Origine Destination Y9 605 2023-01-27 LUN.-MER.-VEN.-DIM. YYZ MCO Y9 705 2023-01-27 LUN.-MER.-VEN.-DIM. MCO YYZ Y9 617 2023-02-07 MAR.-JEU.-SAM. YYC PHX Y9 712 2023-02-07 MAR.-JEU.-SAM. PHX YYC Y9 615 2023-02-16 MAR.-JEU.-SAM. YYC LAX Y9 702 2023-02-16 MAR.-JEU.-SAM. LAX YYC Y9 601 2023-02-24 LUN.-MER.-VEN.-DIM. YYC LAS Y9 702 2023-02-24 LUN.-MER.-VEN.-DIM. LAS YYC

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Disponible pour une durée limitée ; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais ; des restrictions s'appliquent.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neufs, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l'un des transporteurs aériens les plus respectueux de l'environnement au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou connectez-vous avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.

