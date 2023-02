ElleVet Sciences, la marque leader de CBD+CBDA destinés aux animaux de compagnie aux États-Unis, se développe en Europe





PORTLAND, Maine, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- ElleVet Sciences a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa portée mondiale avec l'ouverture de son nouveau siège européen à Haarlem, aux Pays-Bas. La seule marque de CBD+CBDA scientifiquement éprouvée destinée aux animaux réalise son premier déploiement international aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en France depuis le siège européen d'ElleVet Sciences.

Christian Kjaer, PDG d'ElleVet Sciences, a déclaré : « En tant que leader en matière de cannabinoïdes CBD+CBDA destinés aux animaux de compagnie aux Etats-Unis, il est naturel pour nous de poursuivre notre croissance en soutenant non seulement le marché américain, mais aussi en offrant nos produits aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie dans plusieurs pays européens. »

« Nous avons une équipe dédiée en Europe qui est prête à offrir le même service client de haute qualité pour lequel ElleVet Sciences est connu aux Etats-Unis, a ajouté M. Kjaer. Pour réussir en Europe, nous devons localiser nos produits et services, ce qui signifie avoir une équipe de service à la clientèle native et fournir nos produits scientifiquement étayés sur le marché. »

Les propriétaires d'animaux de compagnie et les vétérinaires en Europe souhaitant essayer les produits ElleVet Sciences pour chiens peuvent trouver des produits en ligne sur ellevetsciences.eu ou chez leur vétérinaire local.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site ellevetsciences.com ou suivez @ellevetsciences sur Facebook et Instagram .

À propos d'ElleVet Sciences

ElleVet Sciences est une société de CBD+CBDA destinés aux animaux de compagnie axée sur la science de premier plan basée à Portland, dans le Maine, aux États-Unis. Elle est la première et la seule entreprise à mener des essais cliniques ayant obtenu des résultats éprouvés pour son mélange d'huile de cannabinoïdes et de terpène. Christian Kjaer et Amanda Howland ont fondé ElleVet Sciences en 2017. L'équipe d'ElleVet combine des connaissances scientifiques et vétérinaires à un dévouement envers les animaux grâce à la recherche et l'innovation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1362313/Ellevet_Logo.jpg

