MTY ANNONCE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2022

BAIIA ajusté normalisé (1) en hausse de 25 %, s'élevant à 53,5 millions de dollars au T4-22, et de 11 % en 2022, pour atteindre une somme record de 187,4 millions de dollars en 2022.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation s'élevaient à 35,5 millions de dollars au T4-22 et à 142,8 millions de dollars en 2022.

Les flux de trésorerie disponibles par action sur une base diluée (2) ont atteint 1,34 $ au T4-22 et 5,37 $ en 2022.

Le chiffre d'affaires réseau (3) a atteint 1,2 milliard de dollars au cours du trimestre et 4,3 milliards sur les douze derniers mois.

Bénéfice net attribuable aux propriétaires de 7,1 millions de dollars au T4-22, ou 0,29 $ par action sur une base diluée, et 74,8 millions de dollars, ou 3,06 $ par action sur une base diluée, en 2022. Dans les deux cas, la baisse est due principalement aux coûts des transactions liées aux acquisitions et des charges hors trésorerie plus élevées liées à la perte de valeur des immobilisations incorporelles.

Remboursement de la dette à long terme à hauteur de 23,9 millions de dollars au T4-22 et de 80,2 millions de dollars en 2022.

Versement d'un dividende trimestriel de 0,25 $ par action le 15 février 2023.

Acquisition de Wetzel's Pretzels le 8 décembre 2022 pour une contrepartie totale en espèces d'environ 282,0 millions de dollars (207,0 millions de dollars américains).

Acquisition de Sauce Pizza and Wine le 15 décembre 2022 pour une contrepartie totale en espèces de 14,8 millions de dollars (10,8 millions de dollars américains).



(1) Il s'agit d'un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (2) Il s'agit d'un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (3) Il s'agit d'un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour son quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 novembre 2022.

« Nous sommes très enthousiastes à l'égard des résultats solides obtenus en 2022, une année marquée par des restrictions liées au COVID en début d'année, des défis en matière de main-d'oeuvre et de chaîne d'approvisionnement, des pressions inflationnistes et des conditions de marché incertaines, au cours de laquelle nous avons réalisé des progrès significatifs dans le cadre de notre stratégie de croissance », a déclaré Éric Lefebvre, président-directeur général de MTY. « Nous avons enregistré un BAIIA ajusté normalisé record de plus de 187 millions de dollars, généré des flux de trésorerie d'exploitation de 143 millions de dollars et le chiffre d'affaires réseau a dépassé les 4 milliards de dollars pour la première fois, grâce à une bonne exécution d'une stratégie reposant sur la croissance organique et la croissance liée aux acquisitions. En 2023, les acquisitions de BBQ Holdings, dont seulement deux mois d'activité se reflètent dans nos résultats 2022, Wetzel's Pretzels et Sauce Pizza and Wine, qui ont tous deux étés réalisés début 2023, devraient avoir un impact positif significatif sur les résultats et nous aider à atteindre de nouveaux sommets. »

« Au cours du quatrième trimestre de 2022, nous avons poursuivi notre dynamique de croissance, le BAIIA ajusté normalisé et le chiffre d'affaires réseau ayant augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre respectivement 53,5 millions de dollars et 1,2 milliard de dollars », a ajouté M. Lefebvre. « Nous sommes particulièrement heureux d'avoir généré une croissance organique saine au cours du trimestre, en complément de notre expansion par acquisition. En 2023, notre principal objectif restera celui de poursuivre notre croissance organique et notre croissance au moyen de fusions et d'acquisitions. »

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les

données par action) T4-2022 T4-2021 2022 2021 Produits 241 970 146 285 716 522 551 903 BAIIA ajusté(1) 49 876 42 831 182 082 168 622 BAIIA ajusté normalisé(1) 53 474 42 831 187 352 168 622 Résultat net attribuable aux

propriétaires 7 126 24 877 74 817 85 639 Flux de trésorerie provenant

des activités d'exploitation 35 524 31 898 142 797 139 299 Flux de trésorerie disponibles(1) 32 853 35 603 131 270 139 001 Flux de trésorerie disponibles par action diluée(2) 1,34 1,44 5,37 5,62 Résultat net par action de

base 0,29 1,01 3,06 3,47 Résultat net par action diluée 0,29 1,00 3,06 3,46 Chiffre d'affaires réseau(3) 1 206 500 962 500 4 251 200 3 631 300 Ventes en ligne(3) 208 500 193 700 820 300 803 600

(1) Il s'agit d'un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (2) Il s'agit d'un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (3) Il s'agit d'un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Réseau

À la fin du trimestre, le réseau MTY comptait 6 788 établissements en activité, dont 6 589 étaient exploités en vertu d'une franchise ou d'un contrat de gérance et 199 par la Société. À la suite de l'acquisition de BBQ Holdings, la répartition géographique des établissements de MTY a changé légèrement, avec 56 % aux

États-Unis, 37 % au Canada et 7 % à l'International.

Le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre, grâce à l'acquisition de BBQ Holdings, qui a complété la croissance organique générée par les établissements existants.

Financiers

Les produits de la Société ont augmenté de 65 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre

242,0 millions de dollars au quatrième trimestre, principalement en raison de l'acquisition de BBQ Holdings. L'impact de la transaction sur deux mois a entraîné une croissance de 4,3 millions de dollars pour les franchises et de 67,6 millions de dollars pour les restaurants exploités par la Société aux États-Unis et à l'International. Au Canada , les franchises et la transformation des aliments, la distribution et la vente au détail ont été les principaux contributeurs aux revenus, avec une croissance par rapport à l'année précédente de 25 % et 22 % respectivement.

Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut des dépenses liées aux acquisitions, a augmenté de 25 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, pour s'établir à 53,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, grâce à l'acquisition de BBQ Holdings aux États-Unis et à l'International et par le retour aux conditions du marché prépandémique au Canada.

. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s'est élevé à 7,1 millions de dollars, soit 0,29 $ par action

(0,29 $ par action sur une base diluée), au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 24,9 millions de dollars, ou 1,01 $ par action (1,00 $ par action sur une base diluée), lors de la même période en 2021. La baisse est due principalement à des charges hors trésorerie plus élevées liées à la perte de valeur des immobilisations incorporelles, à une hausse des intérêts sur la dette à long terme, à une diminution du gain sur la réévaluation des passifs financiers comptabilisés à leur juste valeur, à une diminution du gain sur la cession d'immobilisations corporelles, ainsi qu'aux coûts des transactions liés aux acquisitions de BBQ Holdings et de Wetzel's Pretzels.

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2022

Réseau

Le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 17 % en 2022, pour s'établir à 4,3 milliards de dollars. En excluant les acquisitions, le chiffre d'affaires réseau a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, le Canada ayant contribué à la majeure partie de la croissance. Les concepts de restauration à service complet et de restauration rapide au Canada sont à l'origine de cette augmentation, représentant respectivement 31 % et 23 % de la croissance totale par rapport à l'année précédente. Les grandes marques au Canada telles que Allô ! Mon Coco, Bâton Rouge, Ben & Florentine, Manchu Wok et Thaï Express ont largement dépassé les résultats de l'année précédente, les clients renouant avec les repas en restaurant après la pandémie.

Les ventes en ligne en 2022 se sont élevées à 820,3 millions de dollars, soit 20 % du chiffre d'affaires réseau, contre 803,6 millions de dollars, soit 23 % du chiffre d'affaires réseau, en 2021. Les ventes en ligne concernent principalement les commandes à emporter et les commandes livrées, qui ont bénéficié des investissements accrus de la Société dans les options de commande en ligne et de livraison par des tiers.

Au cours de l'exercice, le réseau MTY a acquis 332 restaurants (aucun en 2021), en a ouvert 245

(218 restaurants et 3 dans une coentreprise en 2021) et en a fermé 507 (489 en 2021 et 1 dans une coentreprise).

Financiers

Les produits de la Société ont augmenté de 30 %, pour s'établir à 716,5 millions de dollars en 2022. Cette croissance des produits par rapport à l'année précédente est principalement attribuable à une augmentation de 123 % des produits provenant des restaurants exploités par la Société aux États-Unis et à l'International, et particulièrement à l'acquisition de BBQ Holdings, ainsi qu'à une hausse de 32 % provenant des franchises et une augmentation de 30 % de nos canaux de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail au Canada .

. Le BAIIA ajusté normalisé a augmenté de 11 %, atteignant un niveau record de 187,4 millions de dollars en 2022, comparativement à 168,6 millions de dollars en 2021.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s'est établi à 74,8 millions de dollars, ou 3,06 $ par action

(3,06 $ par action sur une base diluée), en 2022, comparativement à 85,6 millions de dollars, ou de 3,47 $ par action (3,46 $ par action sur une base diluée), en 2021.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours de l'exercice 2022, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 142,8 millions de dollars, comparativement à 139,3 millions de dollars en 2021.

MTY a remboursé 80,2 millions de dollars de sa dette à long terme et versé 20,5 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires au cours de l'exercice 2022. La Société a aussi racheté et annulé

256 400 actions, pour une contrepartie de 14,6 millions de dollars, par le biais de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCN ») au cours de l'exercice.

256 400 actions, pour une contrepartie de 14,6 millions de dollars, par le biais de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCN ») au cours de l'exercice. Au 30 novembre 2022, la Société disposait d'une trésorerie de 59,5 millions de dollars et sa dette à long terme s'élevait à 561,0 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit et de billets à ordre sur acquisitions.

APERÇU À COURT TERME

Les mesures prises par MTY pour renforcer la Société et son réseau pendant la pandémie de COVID-19 lui ont permis d'être en bonne position pour relever les défis futurs auxquels le secteur sera confronté. Le secteur de la restauration est extrêmement compétitif, et le rythme des changements, des innovations et de l'évolution des préférences des clients s'accélère chaque jour. Les racines entrepreneuriales de MTY lui confèrent un avantage dans l'environnement actuel et l'équipe est prête à faire face à toute situation.

À la date de ce communiqué de presse, MTY et ses franchisés ressentent toujours l'impact des divers défis à relever en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, qui proviennent de l'inflation et des perturbations et pénuries dans l'approvisionnement de certains produits. Cela s'ajoute à la hausse des taux d'intérêt et à l'augmentation des coûts de construction. Bien que certains aspects de l'activité se stabilisent progressivement, il reste une certaine incertitude quant à ce que sera la situation une fois que cette période de forte volatilité sera chose du passé.

Les franchisés et les fournisseurs de la Société sont également confrontés à d'importantes pénuries de main-d'oeuvre qui, dans certains cas, affectent leur capacité à mener leurs activités de manière optimale. Ces pénuries de main-d'oeuvre, combinées aux augmentations des taux de salaire minimum dans de nombreuses juridictions dans lesquelles le réseau est présent, devraient entraîner une augmentation des heures supplémentaires et des coûts de main-d'oeuvre, ainsi qu'une incapacité à générer 100 % des ventes potentielles de certains des restaurants.

Malgré les défis mentionnés ci-dessus, les ventes sont pour la plupart revenues aux niveaux d'avant la pandémie ou mieux, et pour les emplacements qui accusent un retard en raison de leur situation géographique ou du type de restaurants, les tendances sont encourageantes. Grâce à l'accent mis par les marques sur l'innovation, la qualité des produits, la constance et la conception de qualité supérieure des établissements, ainsi qu'aux ajustements effectués pendant la pandémie pour s'adapter aux nouvelles attentes des clients, la direction estime que le réseau est bien placé pour prospérer à l'avenir, même si une récession survenait.

À court terme, la direction continuera de se concentrer sur le succès des établissements existants. Plus précisément, les équipes aideront les franchisés à générer une croissance des ventes, à ouvrir de nouveaux emplacements de concepts existants et, en définitive, à atteindre leurs objectifs de rentabilité. La direction se concentrera également sur l'intégration des marques récemment acquises.

La direction continuera à se concentrer sur la maximisation de la valeur pour les actionnaires de la Société en ajoutant de nouveaux emplacements à ses concepts existants. De plus, elle reste engagée à rechercher des acquisitions potentielles pour accroître la part de marché de la Société.

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l'international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le coeur bat au rythme de ses marques, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 6 788 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY sauront assurément répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d'aujourd'hui et de demain.

INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (la différence entre les produits et les charges d'exploitation, à laquelle s'ajoute la quote-part du résultat net d'une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence), le BAIIA ajusté normalisé (la différence entre les produits et les charges d'exploitation - à l'exclusion des coûts de transactions rattachés aux acquisitions -, à laquelle s'ajoute la quote-part du résultat net d'une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence) et les flux de trésorerie disponibles (somme des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, utilisés pour les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et provenant des produits de cessions d'immobilisations corporelles) sont des indicateurs financiers hors PCGR (principes comptables généralement reconnus), mais ne répondent pas à une définition standard au sens des PCGR et peuvent ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres sociétés.

La Société estime que le BAIIA ajusté est une mesure utile parce qu'il est conforme aux indicateurs que la direction utilise à l'interne pour mesurer la performance de la Société, pour préparer les budgets d'exploitation et pour déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé est une mesure utile pour les mêmes raisons que le BAIIA ajusté, sans inclure l'impact des coûts de transaction liés aux acquisitions, dont l'occurrence et le montant peuvent varier. La Société estime que les flux de trésorerie disponibles sont une mesure utile parce qu'ils lui fournissent une mesure liée à la prise de décision sur les questions nécessitant des liquidités, telles que les dépenses en capital, la rémunération et les acquisitions potentielles. La Société estime également que ces mesures sont utilisées par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées et qu'elles leur permettent de comparer les activités et les résultats financiers de la Société d'une période à l'autre et leur fournissent une mesure supplémentaire des résultats d'exploitation et de la situation financière, mettant ainsi en évidence les tendances de l'activité principale qui pourraient ne pas être apparentes si l'on se fiait uniquement aux mesures conformes aux PCGR.

Veuillez-vous reporter à la section «?Respect des normes internationales d'information financière?» du rapport de gestion de la Société.

RATIOS HORS PCGR

Les flux de trésorerie disponibles par action diluée (flux de trésorerie disponibles divisés par les actions diluées) sont un ratio hors PCGR, n'ont pas de signification standardisée prescrite par les PCGR et sont donc peu susceptibles d'être comparés à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société estime que les flux de trésorerie disponibles par action diluée sont une mesure utile car ils sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées comme une mesure des flux de trésorerie que la Société peut affecter à la dette et aux détenteurs de capitaux propres, notamment pour rembourser des emprunts, verser des dividendes et racheter des actions. Veuillez vous reporter à la section «?Respect des normes internationales d'information financière?» du rapport de gestion de la Société.

INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d'affaires réseau (chiffre d'affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d'affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l'opération) et les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des «?énoncés prospectifs?» qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que «?anticiper?», «?estimer?», «?s'attendre à?», «?pouvoir?», «?croire?», «?planifier?», l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables.

Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l'exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Note à l'intention des lectrices et des lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes afférentes pour le trimestre et l'exercice clos le 30 novembre 2022 sont accessibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.mtygroup.com.

