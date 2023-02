Industries Lassonde inc. déclare un dividende de 0,70 $ par action et annonce la nomination de deux nouveaux membres à son conseil d'administration





ROUGEMONT, QC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) ("Lassonde") est heureuse d'annoncer que, conformément à sa politique de dividendes, les porteurs d'actions de catégorie A à droit de vote subalterne et d'actions de catégorie B à droits de vote multiples inscrits aux registres en date du 27 février 2023, recevront un dividende trimestriel de 0,70 $ par action, payable le 15 mars 2023. Ce dividende est un dividende déterminé.

Lassonde est également fière d'annoncer la nomination de Luc Doyon et Nathalie Pilon à son conseil d'administration.

Luc Doyon est un leader aguerri avec plus de 30 ans d'expérience au sein du groupe industriel français Air Liquide. Il a été vice-président des gaz marchands chez Air Liquide USA, à Houston, et ensuite président et chef de la direction d'Air Liquide Canada. En 2012, il a été nommé président-directeur général de la division soudage du groupe à Paris.

Monsieur Doyon est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique Montréal et d'un diplôme en ingénierie du soudage de l'École supérieure du soudage et de ses applications (ESSA) à Paris. Monsieur Doyon a également suivi le programme de formation des cadres à l'INSEAD (Institut européen d'administration des affaires) à Fontainebleau. Il est membre du conseil d'administration de Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) et d'Hydro-Québec.

Dirigeante d'entreprise reconnue à l'échelle nationale, Nathalie Pilon possède plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie lourde et le secteur manufacturier au sein d'ABB, chef de file mondial dans le domaine de l'électrification et de l'automatisation. Présidente d'ABB Canada et membre du conseil de la direction d'ABB Amériques jusqu'à la fin de 2019, elle a également occupé le poste de vice-présidente aux finances et aux technologies de l'information de Thomas & Betts, manufacturier de produits électriques, avant d'accéder à la présidence pour le Canada et l'Australie en 2012.

Madame Pilon est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (FCPA). Elle est membre du conseil d'administration de HEC Montréal; de Kinova, fabricant de plates-formes et applications de robotique; de Nouveau Monde Graphite, société oeuvrant au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux d'anode pour batteries carboneutres; du Groupe CSA, leader en élaboration de normes et en essais, inspections et certification; et de l'Administration portuaire de Montréal. Elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women's Executive Network. En 2015, elle a reçu le prix d'excellence en leadership de l'Association des Femmes en Finance du Québec et, en 2018, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université Concordia pour son sens de l'innovation en affaires.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits, incluant des jus et boissons prêts à boire, des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées ainsi que des concentrés de jus surgelés. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges ainsi que de produits alimentaires spécialisés tels que des sauces pour pâtes, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue. Lassonde s'engage à offrir des produits savoureux, à un plus grand nombre de mains, répondant à plus de besoins, pour diverses occasions, chaque jour ainsi en créant des boissons et aliments de qualité que les consommateurs aiment et les clients apprécient, dont les employés sont fiers et qui respectent notre planète.

La Société est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis (« É.-U. »). Ses produits sont vendus sous de nombreuses marques telles que Allen's, Apple & Eve, Kiju, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Elle fabrique également des produits de marque privée pour la grande majorité des principaux détaillants et grossistes en Amérique du Nord.

Lassonde exploite 17 usines situées au Canada et aux É.-U. et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

