Cyara enregistre une croissance de 40 % de son chiffre d'affaires au S1 2023 après le lancement de Cyara Botium et étoffe son équipe de direction mondiale





Cyara, le fournisseur de la plateforme d'assurance de l'expérience client (CX) automatisée, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son S1 2023 avec une croissance de 40 % du chiffre d'affaires en glissement annuel, un taux de rétention client de 96 % et un Net Promoter Score (NPS) client de 67. Au cours du premier semestre de l'exercice, Cyara a également effectué 25 % de tests de charge en plus par rapport à la même période de l'exercice précédent, et a vu deux fois plus de déploiements de nouveaux clients par rapport aux six mois précédents. Cyara a franchi un nouveau cap en fournissant annuellement 12,8 milliards de secondes de trafic de test CX synthétique.

« Nous sommes fiers de dire que près de 300 grandes marques mondiales de premier plan font confiance à notre plateforme pour surveiller et gérer l'expérience qu'elles offrent à leurs clients », déclare Alok Kulkarni, PDG et cofondateur de Cyara. « Nous nous engageons à soutenir les ambitions CX de nos clients en continuant à améliorer notre technologie afin d'assurer le plus haut niveau d'expérience client possible. »

Optimisations de produit

En juillet, quelques semaines seulement après que Cyara a annoncé l'acquisition de Botium pour consolider sa position de leader mondial des tests et de l'assurance CX, de nouvelles fonctionnalités de tests de chatbot ont été dévoilées. Inégalée dans le secteur, cette solution pour les tests et l'assurance de chatbots complets et automatisés a ajouté un générateur de données et de tests optimisé par l'IA, des tests vocaux et IVR de bout en bout, des modèles de rapports personnalisables et une authentification utilisateur unique (SSO). Un mois plus tard, les tests du traitement du langage naturel (NLP) ont également été ajoutés pour tester et analyser les données de formation des chatbots afin d'améliorer continuellement la capacité d'un chatbot à comprendre les clients.

À la fin du S1 2023, moins de 10 mois après l'acquisition, les ventes de Cyara Botium avaient été multipliées par plus de 10 fois par rapport aux ventes de Botium en tant que société autonome.

Cyara a remanié son processus de développement et accéléré le taux de fourniture de fonctionnalités avec une vitesse quasiment triplée par rapport à l'année précédente, garantissant aux clients un flux continu de nouvelles capacités. Parmi les fonctionnalités les plus récentes figurent :

les capacités de test de performance en libre-service de bout en bout dans Cruncher, y compris un résumé en temps réel du rapport d'état d'agent et des capacités de filtrage pour permettre une autosuffisance, une facilité d'utilisation et une efficacité supplémentaires dans l'exécution des tests de charge

les utilisateurs peuvent maintenant visualiser la capacité disponible et réserver des tests de charge en fonction de leur délai de test idéal.

Renforcement de l'équipe de direction et croissance de l'entreprise

En octobre, Cyara a accueilli son premier membre indépendant au conseil d'administration, Vikram Verma. Vik est un leader expérimenté avec une expérience éprouvée en matière de stimulation de la croissance à l'échelle mondiale, à la fois organiquement et par le biais d'acquisitions. Il s'avérera être un véritable atout alors que Cyara entre dans le prochain chapitre de son histoire, en mettant l'accent sur l'aide aux clients pour déplacer leur centre de contact vers le cloud tout en atténuant les risques, en améliorant l'expérience client, en atteignant les indicateurs de performance clés et en accélérant le retour sur investissement.

Cyara a également renforcé son équipe avec la nomination de trois hauts responsables internationaux :

Bruce Rosen au poste de responsable des ventes (CSO), à la tête des ventes mondiales de la société, et responsable de l'élaboration et de l'exécution de la vision stratégique et du plan de l'entreprise pour une croissance future et évolutive ;

Max Lipovetsky au poste de vice-président des produits, apportant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des centres de contact et de la réponse vocale interactive (IVR) ; et

Russ Hellmann au poste de vice-président du marketing de croissance, responsable du développement d'une capacité centralisée pour les équipes régionales, qui permettra l'acquisition de clients et l'activation des partenaires.

Cyara a également annoncé l'arrivée de Dean Saunders, directeur des canaux et des alliances pour l'APAC. Saunders sera responsable de l'accélération de la croissance de Cyara dans la région APAC.

Reconnaissance et distinctions sectorielles

Avec son adoption croissante et son succès continu, la plateforme de Cyara a été reconnue par neuf prix :

Silver Stevie® Award du « Partenaire de l'année pour les solutions de ventes et de service client » et de la « Meilleure solution de centre de contact »

Globee® Awards de la « Dirigeante de l'année ? toutes technologies confondues »

TMC 2022 CUSTOMER Magazine Contact Center Technology Award

TMC 2022 Customer Experience Innovation Award

TMC 2022 Teleworking Solutions Excellence Award

TMC 2022 Labs Innovation Award

Best in Biz Award de la « Société la plus innovante de l'année »

Best in Biz Award du « Meilleur nouveau produit de l'année »

Best in Biz Award de la « Société la plus conviviale de l'année pour ses clients »

En plus de ces prix, Cyara a été nommé fournisseur dans le cadre de l'accord G-Cloud 13 du Crown Commercial Service (CCS). G-Cloud 13 fournira aux départements du gouvernement central britannique et à tous les autres organismes du secteur public une gamme de services d'hébergement et de logiciels sur le cloud, ainsi que des services d'assistance connexes.

À propos de la plateforme d'assurance CX automatisée de Cyara

La plateforme primée d'assurance CX automatisée de Cyara permet aux entreprises d'offrir une meilleure CX à moindres efforts, coûts et risques. Cyara prend en charge l'intégralité du cycle de vie de développement logiciel CX, de la conception aux tests fonctionnels et de régression, en passant par les tests de charge, les tests de chatbot et la surveillance de production afin que les entreprises puissent créer des parcours clients optimaux sur l'ensemble des canaux vocaux et numériques.

À propos de Cyara

Basé dans la Silicon Valley, Cyara est la principale plateforme mondiale de l'assurance de l'expérience client (CX) automatisée. Les solutions d'assurance multicanal basées sur le cloud au service de la qualité vocale et des tests de chatbot accélèrent la prestation de parcours clients optimaux, tout en réduisant les risques des défauts pour le client. Avec un taux de rétention client de 96 % et un score NPS de 67, les grandes marques mondiales font jour après jour confiance à la plateforme Cyara pour donner le sourire à tous leurs clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cyara.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 16:35 et diffusé par :