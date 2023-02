Un nouveau programme national pour l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons promet une main-d'oeuvre qualifiée et des stratégies améliorées de recrutement et de maintien en poste pour les employeurs





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Compétences Transformation Alimentaire Canada - l'organisme sans but lucratif de développement de la main-d'oeuvre de l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons - a annoncé un nouveau programme, intitulé Destination main-d'oeuvre : personnel qualifié, carrières valorisantes, entreprises florissantes et concurrentielles. Ce programme a été conçu pour rehausser les attentes et les ambitions de l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons en matière de développement de la main-d'oeuvre grâce à des activités et des ressources réelles et pratiques.

Nous sommes très heureux de recevoir un investissement de 7,7 millions de dollars pour ce projet dans le cadre du Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main d'oeuvre du gouvernement du Canada, un programme qui aide les secteurs clés de l'économie à mettre en oeuvre des solutions pour répondre aux besoins actuels et émergents en matière de main-d'oeuvre.

« Pour que l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons soit très concurrentielle, il faut des personnes qualifiées et des milieux de travail exceptionnels. Destination main-d'oeuvre permettra d'atteindre ces deux objectifs, a déclaré Jennefer Griffith, directrice générale de Compétences Transformation Alimentaire Canada. Nous remercions le gouvernement du Canada d'investir dans une industrie qui offre des perspectives de carrière et des occasions d'affaires passionnantes aux Canadiens et aux nouveaux immigrants. »

Destination main-d'oeuvre améliorera les compétences et l'employabilité des personnes et la capacité des employeurs à pourvoir les postes grâce à des pratiques exemplaires en matière de recrutement, d'intégration et de maintien en poste. Le programme comporte plusieurs volets.

En direct établira un nouveau panel national représentatif de l'ensemble de l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons qui recueillera des données en temps réel sur les principaux domaines d'actualité, notamment le recrutement et le maintien en poste, les chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts. Les résultats seront partagés à travers le Canada afin de fournir des informations critiques qui guideront les solutions en matière de main-d'oeuvre et d'emploi pour l'industrie.

Formation professionnelle pancanadienne offrira une formation avec microcertification pour les superviseurs afin de dynamiser les nouveaux leaders de l'industrie et d'attirer la prochaine génération de talents. Une formation en ligne complète adoptant une approche d'apprentissage mixte comprenant l'intégration, du contenu axé sur les objectifs, de l'encadrement, de la ludification ainsi que de l'apprentissage technique et socioémotionnel autodirigé.

La formation et l'encadrement en intelligence émotionnelle Acahkos seront offerts aux cadres supérieurs de petites et moyennes entreprises afin de garantir que le secteur est à l'avant-garde d'une gestion et d'un leadership qui valorisent la croissance personnelle et le perfectionnement professionnel.

Le premier cadre d'apprentissage et de reconnaissance de l'industrie sera élargi pour fournir des détails sur les professions, et un processus d'accréditation sera publié pour aider les établissements postsecondaires, les employeurs et les formateurs privés à aligner les exigences en matière de compétences, les compétences et la reconnaissance des carrières. De nouvelles certifications CertAliment et des certifications existantes, notamment celles de gestionnaire de l'assurance de la qualité, de professionnel de la découpe de la viande, de personnel du poisson et des fruits de mer et de superviseur de la production alimentaire, seront accessibles aux employés.

Afin de fournir aux employeurs les outils les plus récents, une trousse à outils numérique RH contiendra des programmes de micro-apprentissage interactif, des outils d'évaluation et des programmes de formation téléchargeables. Une nouvelle série en direct Parlons Alimentation présentera des échanges importants avec des leaders et des experts en la matière de l'industrie.

« Grâce à ce nouveau financement, nous avons un projet qui offrira une formation aux leaders et aux cadres supérieurs en puissance, qui saura non seulement relever la barre des performances de la main-d'oeuvre d'aujourd'hui, mais aussi développer une réputation professionnelle qui attire les jeunes talents pour l'avenir », a déclaré Mike Timani, président du conseil d'administration de CTAC.

« L'avenir du secteur agricole et agroalimentaire du Canada dépend grandement de l'accessibilité à une main-d'oeuvre qualifiée et fiable. Récemment, ce secteur essentiel a fait face à des défis de taille pour maintenir une stabilité et procurer des avantages sociaux et économiques aux producteurs agricoles, à leurs familles et à la population canadienne. Le programme Destination main-d'oeuvre : personnel qualifié, carrières valorisantes, entreprises florissantes et concurrentielles contribuera à notre engagement collectif à renforcer ce secteur vital qui contribue à la croissance et au bien-être du Canada dans son ensemble, » a déclaré l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre d'Agriculture et d'Agroalimentaire Canada.

« Notre secteur agricole et agroalimentaire a toujours été essentiel à la sécurité alimentaire et à l'économie du Canada. Son succès dépend de notre capacité à recruter et à maintenir en poste une main-d'oeuvre dynamique et diversifiée. Les organisations comme le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture et Compétences Transformation Alimentaire Canada veillent à ce que nous aidions les acteurs du secteur à répondre à la demande après la pandémie et à assurer la sécurité alimentaire du Canada pour des générations. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough

Pour en savoir plus sur Destination main-d'oeuvre, visitez https://fpsc-ctac.com/achieving-our-workforce-destination/

Les partenaires du projet Destination main-d'oeuvre sont les Food Producers of Canada, Food, Health and Consumer Products of Canada, le Conseil canadien des pêches, le Conseil des viandes du Canada, BC Food and Beverage, Alberta Food Processors Association, Food and Beverage Manitoba, Food and Beverage Ontario, CTAQ, CSMOTA, et Food and Beverage Atlantic.

Compétences Transformation Alimentaire Canada est l'organisation de développement de la main-d'oeuvre de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons. Comme organisme sans but lucratif établi à Ottawa ayant des représentants partout au Canada, l'organisation soutient tous les fabricants d'aliments et de boissons du pays dans le développement d'une main-d'oeuvre et de milieux de travail compétents et professionnels. Ce que nous faisons se répercute directement et positivement sur l'attraction de talent, le maintien en poste des travailleurs et la culture d'emploi de l'industrie. Nous sommes résolus à aider l'industrie à trouver, former et conserver les meilleurs employés qui soient. Grâce à ses partenariats avec l'industrie, les associations, les éducateurs et tous les paliers de gouvernement du Canada, CTAC a su développer des ressources exceptionnelles pour l'industrie, notamment le Référentiel de compétences alimentairesMC, l'Institut canadien des fabricants d'alimentsMC, CertAlimentMC et des rapports d'information sur le marché du travail.

SOURCE Food Processing Skills Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 16:06 et diffusé par :