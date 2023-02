CGTN : La Chine et l'Iran renforcent leur partenariat stratégique global





BEIJING, 15 février 2023 /CNW/ - Face aux changements complexes survenus dans le monde, dans l'époque et dans l'histoire, les relations entre la Chine et l'Iran ont résisté aux épreuves de diverses vicissitudes internationales.

Lors des pourparlers entre le président chinois Xi Jinping et le président iranien Ebrahim Raïssi qui ont eu lieu mardi à Beijing, les deux dirigeants se sont engagés à approfondir et à renforcer le partenariat entre leurs deux pays.

La Chine développera sans relâche sa coopération amicale avec l'Iran pour donner un nouveau souffle au partenariat stratégique global Chine-Iran, a déclaré Xi Jinping au président Raïssi, qui effectue sa première visite d'État en Chine.

Pour sa part, Ebrahim Raïssi a déclaré que l'amitié entre l'Iran et la Chine, qui a fait ses preuves, s'est renforcée au fil du temps.

Des partenaires stratégiques sincères

« La Chine et l'Iran se sont soutenus mutuellement, ont travaillé ensemble pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et ont consolidé leur confiance mutuelle stratégique. Les deux pays ont aussi réalisé des progrès constants dans la coopération pratique, ce qui a favorisé leurs intérêts communs et protégé l'équité et la justice internationales », a déclaré le président chinois.

La Chine demeure le principal partenaire commercial de l'Iran depuis des années. De janvier à août 2022, le volume des échanges bilatéraux entre la Chine et l'Iran a atteint 11,16 milliards de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente, dont 6,214 milliards de dollars pour les exportations de la Chine vers l'Iran, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport à l'année précédente. De plus, les importations de la Chine se sont élevées à 4,946 milliards de dollars, une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente.

En 2022, les deux pays ont annoncé conjointement le lancement de la mise en oeuvre d'un plan de coopération global de 25 ans, dans le cadre duquel ils consentent à intensifier leur coopération dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure, de la capacité de production, des sciences et de la technologie, et des soins médicaux et de santé.

Au cours de la réunion, les deux dirigeants se sont engagés à favoriser la mise en oeuvre du plan de coopération global Iran-Chine et ont réclamé le renforcement de la coopération dans divers domaines, comme le commerce, l'infrastructure et l'agriculture.

Le président Raïssi a également appelé les entreprises chinoises à se rendre en Iran pour y investir et faire des affaires et a indiqué qu'il s'attendait à ce que davantage de touristes chinois visitent le pays.

Vers une pratique du véritable multilatéralisme

Le maintien de la stabilité au Moyen-Orient est essentiel au bien-être des pays et des habitants de la région; il est également indispensable au maintien de la paix mondiale, à la promotion du développement économique mondial et à la garantie d'un approvisionnement stable en énergie.

En septembre 2022, un mémorandum a été signé lors de la 22e réunion du Conseil des Chefs d'État de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) sur l'adhésion de l'Iran à l'OCS, et Ebrahim Raïssi a approuvé, par décret, la mise en oeuvre de la loi sur l'adhésion de l'Iran à l'OCS le 7 février 2023.

M. Raïssi, qui soutient la Belt and Road Initiative, l'initiative pour le Développement mondial et l'initiative pour la Sécurité mondiale proposées par la Chine, et qui participe activement à celles-ci, a déclaré que l'Iran maintiendra une bonne coopération avec les organisations comme l'OCS, et protégera conjointement la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Selon Xi Jinping, la Chine est prête à collaborer avec l'Iran pour renforcer la communication et la coordination dans de multiples plateformes comme les Nations Unies et l'OCS, pratiquer un véritable multilatéralisme et protéger les intérêts communs des pays en développement.

Il a ajouté que la Chine continuera de renforcer conjointement la coopération avec l'Iran dans le cadre de la Belt and Road initiative afin d'intensifier l'interconnectivité et d'élargir les échanges culturels et entre les peuples.

