KDDI utilise Wind River Studio pour son déploiement commercial de sites Open vRAN/5G au Japon





Wind River®, leader mondial de la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents vitaux, a annoncé aujourd'hui que Wind River Studio est utilisé par KDDI pour sa station de base virtualisée 5G conforme à l'O-RAN, avec un déploiement commercial qui a démarré en janvier dernier à Osaka, au Japon.

Pour sa station de base virtualisée 5G, KDDI utilise la technologie « Wind River Studio Cloud Platform » pour un système de configuration automatisée (zero-touch provisioning). Wind River Studio Analytics est utilisé pour surveiller l'état des clouds de périphérie géographiquement distribués. Wind River Studio répond aux défis complexes auxquels sont confrontés les prestataires de services pour déployer et gérer des infrastructures à très faible latence géographiquement distribuées et permet le déploiement à grande échelle de stations de base virtualisées 5G.

« Les opérateurs peuvent travailler avec Wind River pour des solutions qui leur permettront de se préparer à un avenir cloud-native et fournir des solutions à haute fiabilité, très faible latence et haute efficacité pour les réseaux de nouvelle génération », déclare Avijit Sinha, chief product officer, Wind River. « En travaillant en étroite collaboration avec des leaders comme KDDI, Wind River peut fournir une technologie éprouvée reposant sur Wind River Studio, en direct avec les opérateurs lors de déploiements mondiaux ».

L'expansion des cas d'utilisation des services 5G ainsi que la diversification et l'augmentation du nombre de types de terminaux devraient déboucher sur une augmentation rapide du volume des communications. L'infrastructure du réseau 5G nécessite des systèmes plus avancés, un déploiement plus rapide et des coûts plus réduits que jamais. Pour répondre à ces exigences croissantes, KDDI développe des stations de base virtualisées qui mettent en oeuvre une interface ouverte conforme à la norme O-RAN. Cette station de base virtualisée 5G est une mise à jour logicielle de ces stations de base, qui ont été déployées commercialement avec succès en février 2022.

Leader dans le paysage de la 5G, Wind River a joué un rôle essentiel dans la création de la première session fructueuse de données 5G au monde et dans la création de programmes commerciaux vRAN/O-RAN, avec notamment l'un des plus grands réseaux Open RAN au monde.

Studio Cloud Platform fournit une architecture entièrement cloud-native, via Kubernetes et des conteneurs, basée sur l'open source, pour le développement, le déploiement, les opérations et la maintenance de réseaux périphériques distribués en fonction des besoins. Elle fournit une base pour une solution gérée et géographiquement distribuée, capable de simplifier les opérations du jour 1 et du jour 2 en fournissant une gestion automatisée de milliers de noeuds à écran unique, zero-touch provisioning, quel que soit leur emplacement physique. Studio relève les défis du déploiement et de la gestion d'une infrastructure physiquement distribuée et cloud-native afin de fournir des performances RAN habituelles dans un déploiement vRAN/Open RAN.

Les solutions Studio Analytics réduisent les efforts des opérateurs et améliorent l'efficacité de la surveillance et de l'exploitation du cloud distribué en collectant et en analysant les données comportementales du cloud afin de générer des informations significatives facilitant la prise de décision.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial de l'édition de logiciels pour les systèmes intelligents vitaux. Depuis 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnier en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. L'entreprise propose un portefeuille complet renforcé par des services professionnels et un support mondial de premier ordre ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site de Wind River à l'adresse suivante www.windriver.com.

À propos de KDDI

KDDI est un prestataire de services de télécommunications au Japon, qui offre des services 5G et IoT à une multitude de clients particuliers et d'entreprises au Japon et en dehors du pays par le biais de ses marques « au », « UQ mobile » et « povo ». Dans la stratégie de gestion à moyen terme (exercices 23.3-25.3), KDDI promeut la stratégie de croissance par satellite pour renforcer l'évolution de son activité de télécommunications pour la 5G et l'expansion des domaines d'intérêt axés sur les télécommunications. Plus précisément, KDDI est axé sur les cinq domaines suivants : DX (transformation numérique), Finance, Énergie, LX (transformation de la vie) et Co-création régionale. En particulier, pour promouvoir la DX, KDDI aide les entreprises clientes à intégrer les télécommunications dans tous les domaines grâce à l'IoT afin d'organiser un environnement permettant à leurs clients d'utiliser la 5G sans s'en rendre compte, et les aide à fournir des plateformes commerciales répondant aux besoins spécifiques des industries pour aider les clients à créer des entreprises. En outre, KDDI place la « gestion de la durabilité » qui vise à atteindre la croissance durable de la société et l'augmentation de la valeur d'entreprise de manière conjointe avec nos partenaires, au coeur de la stratégie de gestion à moyen terme. En exploitant les caractéristiques de la 5G de façon à faire évoluer le pouvoir de connexion, KDDI oeuvre pour une ère de création de nouvelles valeurs. https://www.kddi.com/english/

