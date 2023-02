AmorChem promeut le Dr Kevin McBride au poste d'associé principal





C'est avec grand plaisir qu'AmorChem annonce la promotion de Kevin McBride à titre d'associé principal. Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans le monde de la biotechnologie et de la recherche universitaire, Kevin s'est joint au fonds en 2012 et s'est depuis avéré être un contributeur hors pair.

« Sa compréhension globale du monde de la recherche fondamentale et de la transformation de celle-ci en recherche appliquée lui permet de participer de manière significative à l'élaboration de la stratégie de portefeuille du fonds et lui donne la crédibilité requise pour attirer les partenaires financiers et pharmaceutiques. C'est un grand plaisir de reconnaitre la valeur de son travail à travers ce nouveau titre et cette nouvelle fonction », dit Inès Holzbaur associée principale chez AmorChem.

« Je suis très fier de cette reconnaissance de mon travail dans un Fonds pour lequel j'oeuvre depuis plus d'une décennie. Nous continuons à accomplir un travail important pour l'avancement de l'innovation précoce en sciences de la vie au Québec. Notre contribution n'est pas entièrement concrétisée et, dans les prochaines années, c'est le défi que je veux relever en tant qu'associé principal, de concert avec mes collègues », dit Kevin McBride.

À propos d'AmorChem

AmorChem (www.amorchem.com) est un leader du capital de risque de démarrage lancé en 2011 et situé à Montréal. En tant qu'expert, le fonds utilise sa profonde compréhension de la science fondamentale pour dévoiler son potentiel thérapeutique, et concentre son savoir-faire en recherche translationnelle dans l'accélération de la découverte et du développement de médicaments couvrant un large spectre de maladies. Le fonds met à profit son expertise en capital de risque de même que son expérience entrepreneuriale afin de faire jaillir les premières étincelles de la création d'entreprises, et les façonne en collaboration avec ses partenaires pour qu'elles forment la prochaine génération de compagnies de biotechnologie. Doté d'un capital dépassant les 85M$, AmorChem a financé plus de 30 projets universitaires et démarré plusieurs compagnies de biotechnologie à partir des fruits de cette recherche innovante.

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 09:05 et diffusé par :