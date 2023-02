Le Canada investit dans des projets d'infrastructure communautaire à Pond Inlet





HAMEAU DE POND INLET, NU, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et David Stockley, directeur municipal du hameau de Pond Inlet, ont annoncé un financement fédéral de plus de 2 millions de dollars pour un nouveau refuge pour hommes et un centre de bien-être pour la communauté.

Ces établissements seront logés dans deux bâtiments existants, qui seront modernisées afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Des améliorations seront apportées aux systèmes de plomberie et de chauffage, aux fenêtres, à la toiture, aux toilettes et à la cuisine. Les améliorations apportées au refuge pour hommes de Pond Inlet devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement de 75,7 % et les émissions de gaz à effet de serre de 70,8 tonnes. De plus, les améliorations apportées au centre de bien-être permettront de réduire la consommation d'énergie d'environ 82,4 % et les émissions de gaz à effet de serre de 185 tonnes.

Une fois achevés, ces projets aideront également le hameau à accroître les ressources et les services sociaux existants en offrant aux résidents un refuge d'urgence, des initiatives supplémentaires de promotion de la santé et du bien-être, et de la programmation culturelle.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Inuits et de tous les Canadiens.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'engagement de notre gouvernement à renforcer le filet de sécurité sociale de notre pays et à améliorer le quotidien des résidents de l'Arctique. Cet investissement visera à s'assurer que les résidents aient accès aux soutiens dont ils ont besoin, dans leur collectivité, ce qui favorisera leur mieux-être et leur épanouissement. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La communauté de Pond Inlet est très reconnaissante au gouvernement du Canada pour son soutien financier, dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, pour le refuge pour hommes et garçons et pour le centre de bien-être. Ce financement permet d'établir un refuge pour hommes et un centre de bien-être dont notre collectivité éloignée dans l'Arctique a grand besoin. Le refuge offrira un endroit sûr où les hommes pourront participer à des activités telles que la chasse et la pêche et à des consultations avec des aînés et des conseillers professionnels. Le refuge sera un endroit où les hommes pourront guérir et découvrir des possibilités de changement qui leur permettront d'avancer dans leur vie. Le centre de bien-être aidera de nombreuses jeunes mamans en leur permettant d'acquérir de nombreuses compétences utiles dans la vie courante, telles que des cours de cuisine nutritionnelle, des cours de couture, des services consultatifs et une interaction avec les aînés. Le centre offrira un lieu où les résidents pourront participer à des programmes culturels indispensables. »

David Stockley, directeur municipal du hameau de Pond Inlet

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 046 400 $ dans ces deux projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 2 046 400 $ dans ces deux projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (heure de l'Est). On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (heure de l'Est).

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (heure de l'Est). Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

