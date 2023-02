Canadian Tire élargit son réseau exclusif d'espaces boutiques Petco





TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui son expansion continue d'espaces boutiques Petco à l'échelle du pays par le biais de son partenariat de détail exclusif avec Petco Health and Wellness Company, Inc. (Nasdaq : WOOF) (« Petco »). Cet investissement permet à la Société d'exploiter davantage le marché canadien des articles pour animaux de compagnie d'une valeur de 5,3 milliards de dollars et d'élargir son assortiment Petco exclusif en réservant des espaces à cet effet dans ses magasins. Des espaces boutiques Petco se trouvent maintenant dans plus de 80 % des magasins Canadian Tire et il est prévu que cette proportion atteindra 90 % d'ici cet été.

« Puisque 60 % des ménages canadiens comptent un chat ou un chien, les articles pour animaux de compagnie constituent une catégorie importante dont le fort potentiel de croissance est fondé sur la valeur, la pertinence et l'offre de marques de confiance à nos clients, dit Michael Magennis, vice-président principal, Commercialisation générale, Groupe détail Canadian Tire. Depuis l'établissement de notre partenariat avec Petco en 2018, la catégorie d'articles pour animaux de compagnie a connu une croissance à deux chiffres et nous avons observé une hausse marquée du nombre de clients qui magasinent cette catégorie pour la première fois. »

Cette expansion permettra à encore plus de Canadiens d'accéder à un assortiment élargi et exclusif d'articles de première qualité pour animaux de compagnie Petco - notamment l'éventail haut de gamme de nourriture et de gâteries à croissance rapide WholeHearted de Petco, ainsi que sa populaire marque mode et style de vie Reddy. Ces espaces boutiques offriront également une variété de marques Petco additionnelles, notamment SoPhresh, qui réunit des litières et des accessoires de litière, et Well & Good, une gamme d'articles pour animaux de compagnie qui comprend un vaste éventail de solutions de premiers soins, remèdes, produits de toilettage et outils de grande qualité et conçus par des experts.

L'investissement de la Société dans la catégorie des articles pour animaux de compagnie fait partie intégrante du concept de magasin renouvelé et de l'élargissement de l'assortiment de Canadian Tire dans le cadre de sa stratégie Mieux connecté.

« La longue tradition de Canadian Tire à titre de détaillant de choix pour les secteurs Au foyer, Au jeu, À l'atelier et Articles automobiles et saisonniers a consolidé sa position de marque de renom auprès des gens d'ici. Par le biais de notre partenariat exclusif élargi avec Canadian Tire, nous accroissons la notoriété des produits de santé et de bien-être de Petco, et en améliorons l'accès, sur le marché canadien dynamique et à croissance rapide des articles pour animaux de compagnie, dit Amy College, chef de la commercialisation pour Petco. Quatre ans après l'introduction par nos équipes de ce concept novateur formidable, la croissance continue de notre partenariat reflète la grande confiance qu'accordent les propriétaires d'animaux de compagnie à l'expertise de Petco, ainsi que la puissance et la portée du lien qu'entretient Canadian Tire avec le marché local. Ces espaces boutiques continueront d'offrir des innovations aux propriétaires d'animaux de compagnie qui magasinent chez Canadian Tire et d'attirer une nouvelle clientèle pendant bien des années à venir. »

Petco est une entreprise déterminante dans la catégorie des articles de santé et de bien-être pour animaux de compagnie. Elle est devenue une marque de confiance pour des produits, des services et des soins vétérinaires haut de gamme et de grande qualité, en ligne ainsi que dans 1 500 points de vente aux États-Unis, au Mexique et à Porto Rico.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur La Société Canadian Tire Limitée, visitez canadiantire.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Petco, visitez petco.com.

À propos de La Société Canadian Tire Limitée

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la «?Société?» est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

À propos de Petco, The Health + Wellness Co.

Fondée en 1965, Petco est une entreprise déterminante dans la catégorie des articles de santé et de mieux-être qui vise à améliorer la vie des animaux de compagnie et de leurs propriétaires, ainsi que celle des partenaires commerciaux de Petco. Nous ne cessons d'établir de nouvelles normes en matière de soins pour animaux de compagnie tout en offrant des solutions, des articles et des services complets, et en créant des communautés qui approfondissent les liens entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Nous exploitons plus de 1 500 points de vente à l'échelle des États-Unis, du Mexique et de Porto Rico qui offrent des articles pour animaux de compagnie et des services de toilettage et de dressage, ainsi qu'un réseau grandissant d'hôpitaux vétérinaires sur place et de cliniques vétérinaires mobiles. Notre écosystème complet d'articles de santé et de bien-être pour animaux de compagnie est accessible par le biais de nos points de vente ainsi que sous forme numérique sur le site petco.com et dans l' appli Petco . En collaboration avec Petco Love (auparavant la Fondation Petco), un organisme indépendant à but non lucratif, nous travaillons avec des milliers de groupes locaux de protection des animaux à l'échelle du pays et les soutenons. De plus, par le biais d'événements d'adoption en magasin, nous avons aidé à trouver un foyer à plus de 6,5 millions d'animaux.

