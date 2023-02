Bogota : la porte d'entrée pour l'Europe sur le marché latino-américain





L'agence de promotion des investissements et d'attraction d'événements de classe mondiale, Invest in Bogota , met en avant un programme robuste de visites et de réunions avec des acteurs clés en Europe pour rendre visibles les tendances commerciales et le potentiel de la ville.

Selon les chiffres de l'agence, les nouveaux projets d'investissement mis en oeuvre en Colombie depuis l' Europe entre 2012 et 2022 positionnent ce continent comme le principal investisseur dans le pays, précédant même l'Amérique du Nord.

BOGOTA, Colombie, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Grâce à un solide programme de participation à des événements stratégiques et à des réunions avec des intervenants clés, Invest in Bogota, l'agence de promotion des investissements étrangers et d'attraction d'événements de calibre mondial dans la capitale colombienne, renforce sa position face aux entreprises, groupes d'intérêt et entités publiques-privées en Europe. L'objectif est de présenter des opportunités aux investisseurs, afin de générer du dynamisme dans la région, l'emploi et le transfert de technologie, et de positionner Bogota comme une plateforme d'exportation engagée au respect des ODD, entre autres aspects.

Au cours de cette visite en Europe, des thèmes tels que la décarbonisation, la transition vers une économie circulaire et les engagements envers le changement climatique ont été abordés pour migrer vers l'investissement responsable, permettant à Invest in Bogota, et à certaines entreprises en Allemagne et en Espagne, pays prioritaires, d'explorer les possibilités d'investissement pour la région de Bogota.

Les entrepreneurs affirment que, malgré les difficultés, les inefficacités et les défis dans la région, quatre grands marchés ont été une destination d'investissement préférée et continueront d'être ciblés pour ce type d'investisseurs : le Mexique, la Colombie, le Chili et le Brésil. Ensemble, ces pays sont responsables de plus des deux tiers du PIB de l'Amérique latine et présentent de grandes possibilités dans des domaines tels que les infrastructures durables, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les véhicules électriques, la gestion de l'eau, les aliments sains et l'agroalimentaire, la transition énergétique, entre autres, ainsi que dans d'autres domaines prioritaires.

Au cours des 10 dernières années, Bogota a reçu 576 nouveaux projets d'investissement et d'expansion en provenance d'Europe, évalués à 9 071 millions de dollars, ce qui a généré près de 50 000 emplois.

Isabela Muñoz, directrice exécutive d'Invest in Bogota, souligne que « L'Espagne avec 38,7 % et l'Allemagne avec 9,7 % se distinguent comme les principaux pays investisseurs ; en outre, la région de Bogota a concentré 57,6 % des projets, 36,5 % des montants d'investissement et 41,5 % des emplois générés par les FDI en provenance d'Europe. Cela positionne la ville comme la destination préférée des investisseurs européens en Colombie. »

Pour cette raison, le programme était axé non seulement sur l'évaluation des actions qui aident à promouvoir les activités commerciales dans le pays et la ville, mais il visait également à donner une visibilité à l'immense potentiel d'accueil de la capitale colombienne, à même d'héberger les opérations d'entreprises internationales, qui cherchent à s'étendre ou à pénétrer le marché latino-américain.

Ces belles opportunités représentent également des défis pour les différents marchés, principalement pour les économies émergentes, comme c'est le cas pour plusieurs pays d'Amérique latine, car, « afin de s'intégrer pleinement dans cet écosystème d'investissements durables, il est nécessaire de travailler avec ardeur sur les informations disponibles, les mesures incitatives, la réglementation, l'élimination des obstacles, des mesures fiables, entre autres éléments nécessaires pour continuer à positionner la région de Bogota comme destination d'investissement vedette en Amérique latine », a conclu Mme Muñoz.

