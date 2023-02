LE FUTURE MINERALS FORUM S'ASSOCIE À MCKINSEY POUR UN LEADERSHIP ÉCLAIRÉ SUR LES MINÉRAUX





RIYADH, Arabie Saoudite, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Future Minerals Forum (FMF), la conférence internationale organisée par l'Arabie Saoudite pour façonner l'avenir des minéraux, a annoncé avoir conclu un accord pour que le cabinet de conseil international McKinsey and Co. soit partenaire de la connaissance du FMF.

Lancé en 2022 par le gouvernement de l'Arabie saoudite, le FMF vise à faire progresser la création de chaînes de valeur minérales résistantes et responsables dans une super région qui s'étend de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale.

Le partenariat entre le FMF et McKinsey and Co. vise à positionner le Forum comme un leader d'opinion sur les minéraux et les métaux, ainsi que comme un organisateur de conversations axées sur l'action. Le partenariat de la connaissance, d'une durée de deux ans, se déroulera de mars 2023 à février 2025 et viendra compléter les partenariats futurs et actuels conclus par le FMF avec des instituts et autres organisations de renommée mondiale.

« C'est le bon endroit et le bon moment pour démarrer une conversation mondiale sur les futurs minéraux et transformer ces connaissances en actions », a déclaré Son Excellence Khalid Al Mudaifer, vice-ministre des Affaires minières de l'Arabie saoudite.

Il a ajouté : « Nous espérons que la collaboration avec McKinsey permettra au Future Minerals Forum de demeurer à l'avant-garde des développements mondiaux dans le domaine des minéraux et d'apporter des éclairages pour aider à trouver des solutions à des problèmes urgents comme les chaînes de valeur intégrées des minéraux, la durabilité, les avantages sociaux et l'application des nouvelles technologies. »

L'annonce du partenariat a été faite après la deuxième édition du Future Minerals Forum qui s'est tenue le mois dernier du 10 au 12 janvier à Riyad, en Arabie saoudite. Une table ronde ministérielle a réuni le 10 janvier des hauts fonctionnaires de 63 pays et de 21 organisations internationales. La conférence, qui s'est tenue les 11 et 12 janvier, a réuni plus de 250 intervenants et 9 000 délégués en présentiel, dont des PDG des plus grandes sociétés minières du monde, des investisseurs internationaux, des entreprises technologiques, des universitaires et des personnes de la société civile.

