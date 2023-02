IDB Invest lance une obligation à taux fixe de 1 milliard de dollars sur 5 ans pour le développement durable





WASHINGTON, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- IDB Invest, l'institution du secteur privé du Groupe de la BID notée Aa1/AA+/AAA, a fixé le prix d'une obligation durable de 1 milliard de dollars par le biais d'un indice de référence mondial de 5 ans. L'obligation a été émise dans le cadre du Sustainable Debt Framework d'IDB Invest . L'obligation a été émise dans le cadre du Sustainable Debt Framework d'IDB Invest.

L'obligation paie un coupon semestriel de 4,125 % et son prix a été coté aux mid-swaps à plus 59 points de base, soit un rendement de 38,5 points de base de plus que l'obligation du Trésor américain à cinq ans. BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs et JP Morgan ont agi en tant que teneurs de livres conjoints sur l'opération. L'obligation arrive à échéance le 15 février 2028.

Cette transaction est le premier emprunt de référence de IDB Invest en 2023 et son premier emprunt de référence à taux fixe à 5 ans en dollars américains depuis son obligation à 5 ans de 1 milliard de dollars en avril 2021.

La demande pour cette opération a été forte, 46 investisseurs ayant passé des ordres pour plus de 1,2 milliard de dollars. Les investisseurs orientés ESG étaient particulièrement présents et ont acheté 38 % des obligations allouées. Les banques centrales et les institutions officielles ont acheté 45 % des obligations, tandis que le reste a été réparti entre les banques (30 %), les gestionnaires d'actifs (16 %) et les assurances/fonds de pension (9 %). En matière de répartition géographique, la région EMEA est en tête avec 62 % des allocations, suivie par les Amériques avec 26 % et l'Asie-Pacifique avec 12 %.

Le succès de la transaction auprès des investisseurs mondiaux souligne la solidité du profil de crédit d'IDB Invest.

« Nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan en tant qu'émetteur durable sur le marché mondial », a déclaré Orlando Ferreira, chef des finances et de l'administration d'IDB Invest. « Cela fait partie de notre mission de développement, et les investisseurs se tournent de plus en plus vers l'Amérique latine et les Caraïbes pour les investissements ESG. Notre objectif est de mettre en relation le financement des investisseurs avec les entreprises du secteur privé de la région afin de générer un impact. »

Au début du mois, Fitch Ratings a confirmé la note AAA d'IDB Invest avec une perspective stable pour son excellente liquidité, ses faibles risques de solvabilité et la performance robuste de ses actifs.

À propos de IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe IDB, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans lesquels elle mène ses activités par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin d'obtenir des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental de la région. Avec un portefeuille de 15,3 milliards de dollars en gestion d'actifs et 375 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

