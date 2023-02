Bombardier annonce l'expiration de son offre publique de rachat au comptant visant certains billets de premier rang en circulation





MONTRÉAL, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a fait l'annonce aujourd'hui que son offre publique de rachat au comptant annoncée précédemment le 17 janvier 2023 (« offre publique de rachat »), visant le rachat au comptant de ses billets de premier rang 7,50 % échéant en 2025 en circulation (« billets ») d'un capital global allant jusqu'à 354 000 000 $ (à l'exclusion des intérêts courus et tel que le capital global peut être augmenté ou réduit par la Société, « capital maximal global »), avait expiré à la date d'expiration, à 23 h 59, heure de New York, le 13 février 2023. Les termes clés utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat datée du 17 janvier 2023 (en sa version modifiée par le communiqué de presse de la Société intitulé « Bombardier augmente le montant maximal visé aux termes de son offre publique de rachat au comptant annoncée précédemment aujourd'hui » daté du 17 janvier 2023, « offre de rachat ») relativement à l'offre publique de rachat.



Le capital global des billets validement déposés sans que leur dépôt soit validement révoqué après la date de dépôt anticipé et au plus tard à la date d'expiration totalise 264 000 $ US (« billets déposés additionnels »), qui, avec le capital global de 258 435 000 $ US des billets qui ont été précédemment déposés dans le cadre de l'offre publique de rachat et rachetés par Bombardier le 1er février 2023, représente, au total, environ 22,71 % du capital global des billets en circulation avant l'offre publique de rachat. Une tranche d'environ 880 301 000 $ US du capital global des billets demeurera impayée à la réalisation de l'offre publique de rachat.

Conformément aux modalités de l'offre publique de rachat, tel qu'il est énoncé dans l'offre de rachat et tel que le permet la loi applicable, tous les billets déposés additionnels seront acceptés aux fins de rachat par la Société, selon les modalités prévues dans l'offre de rachat, à la date de règlement définitif.

Tous ces billets déposés additionnels qui sont acceptés aux fins de rachat par la Société seront réglés à la date de règlement définitif conformément aux modalités de l'offre publique de rachat, tel qu'il est énoncé dans l'offre de rachat. Bombardier s'attend à ce que cette date de règlement définitif soit le 15 février 2023.

Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de quelque titre que ce soit dans un territoire ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale. Dans les territoires où les lois en matière de valeurs mobilières ou de protection de l'épargne ou d'autres lois exigent que l'offre publique de rachat soit faite par un courtier inscrit, l'offre publique de rachat sera réputée être faite par les courtiers-gérants ou par un ou plusieurs courtiers inscrits autorisés en vertu des lois de ces territoires.

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l'offre de rachat.

