Robex: résultats opérationnels Q4 2022





VILLE DE QUÉBEC, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. («?Robex?», «?le Groupe?» ou «?la Société?») (TSX-V : RBX) annonce aujourd'hui ses résultats opérationnels pour le quatrième trimestre 2022.



Exploitation ? Nampala : Trimestres terminés

les 31 Décembre

Périodes de douze

mois terminés les 31

Décembre

2022 2021 2022 2021 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 531 742 571 803 2 229 467 2 051 724 Minerai traité (tonnes) 517 486 519 749 2 025 464 1 948 284 Stérile extrait (tonnes) 2 661 160 1 754 426 8 994 701 10 308 962 Ratio de découverture opérationnel 5,0 3,1 4,0 4,0 Teneur traitée (g/t) 0,76 0.80 0,82 0,79 Récupération (%) 87,6 % 91,6% 88,3 % 91,4% Onces d'or produites 11 252 13 471 46 651 46 552



Pour la période de douze mois terminés le 31 décembre 2022, la production a atteint 46 651 onces, stable (+0,2%) par rapport à la période comparable de 2021.

En raison notamment d'une pluviométrie exceptionnelle et des évènements du mois de décembre, l'année 2022 a été plus difficile que les précédentes, entraînant une production légèrement en dessous de la guidance qui était de 50 000 onces.

La mise en service du nouveau trommel ainsi que la plus forte teneur d'alimentation (0,82g/t comparativement à 0,79g/t pour la même période en 2021) n'ont pas permis de compenser complètement les difficultés de l'année. En revanche, nous avons eu plaisir de constater que la mine a réussi à battre son record de production en traitant plus de 8 000 tonnes en une journée.

La production d'or au trimestre terminé le 31 décembre 2022 s'est établie à 11 252 onces soit un recul de 16,5% par rapport à la période comparable de 2021 (13 471 onces au trimestre terminé le 31 décembre 2021).

La baisse de la production résulte principalement des évènements du 15 décembre qui ont entrainé temporairement l'arrêt de la production (2 jours). La production a également été limitée par un arrêt au mois d'octobre résultant du bris d'un débourbeur et de la mise en fonction d'une nouvelle cellule au parc à rejet.

Une nouvelle guidance de production et de coûts sera communiquée lors de la publication des résultats financiers annuels.

Pour plus d'informations :

RESSOURCES ROBEX INC. COORDONNÉES



RENMARK INC. COMMUNICATIONS

FINANCIÈRES Benjamin Cohen, Chef de la direction

Aurélien Bonneviot, Relations avec les

investisseurs et développement corporatif



+1 581-741-7421



Courriel : [email protected]

www.robexgold.com Robert Thaemlitz

Directeur de compte





1 416-644-2020 ou 1 212-812-7680



Courriel : [email protected]

www.renmarkfinancial.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des «?renseignements prévisionnels?» ou des «?énoncés prospectifs?» en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 16:30 et diffusé par :