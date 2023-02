Uptime Institute finalise l'acquisition de LEET Security S.L. pour fournir un système complet d'évaluation de la cybersécurité





Uptime Institute, (« Uptime ») l'autorité mondiale en matière d'infrastructures numériques et une société de portefeuille Dominus Capital, L.P., annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de LEET Security S.L.. LEET Security fournit une méthodologie indépendante d'évaluation des risques de cybersécurité et un système de notation conçu pour identifier, caractériser et évaluer spécifiquement les risques de cybersécurité au sein de tout service utilisant l'infrastructure numérique pour n'importe quel aspect de la prestation de services.

Toutes les organisations et leurs partenaires de services TIC subissent de plus en plus de pressions pour sécuriser leur infrastructure numérique en réponse au paysage complexe et en constante évolution des cyberrisques. Le système de notation LEET Cyber Security aborde directement le problème en donnant aux clients la possibilité de comprendre facilement la nature et la gravité de ces risques. Les clients peuvent alors prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques et améliorer la position de sécurité de leur organisation sur une base continue, renforçant ainsi leur organisation contre les cybermenaces. Cela comprend l'identification des faiblesses systémiques et des expositions spécifiques, puis la mise en place de contrôles de sécurité compensatoires sur la « surface d'attaque » interne et externe qui peuvent exister dans tous les services numériques qu'ils utilisent, que ce service soit fourni en interne ou par l'intermédiaire d'un fournisseur de services tiers.

Le service de cybersécurité de LEET offre une approche rigoureuse et transparente fondée sur un cadre complet de contrôles dérivés des normes et cadres de cybersécurité les plus largement adoptés à l'échelle mondiale, notamment le National Institute of Standards and Technology (NIST), le règlement général sur la protection des données (RGPD), la norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI-DSS), l'Organisation internationale de normalisation (ISO-27001) et l'Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Le système de notation éprouvé et en constante évolution de LEET donne aux clients et aux utilisateurs internes l'assurance que les services numériques LEET sur lesquels ils s'appuient sont évalués et surveillés en permanence.

« LEET Security a construit une solution unique et différenciée qui répond à un besoin critique que toutes les organisations partagent : la capacité de détecter, d'étudier et d'atténuer les menaces de cybersécurité », déclare Martin V. McCarthy, PDG, Uptime Institute. « Les méthodologies traditionnelles de gestion des risques adoptent une approche externe ou interne, qui ne tient pas toujours compte de la façon dont les « mauvais acteurs » pourraient exploiter les surfaces d'attaque potentielles. LEET Security offre les deux perspectives sur l'ensemble du paysage des vulnérabilités de cybersécurité externes et internes d'une organisation afin de fournir une visibilité et un aperçu détaillés des surfaces de menace exposées et permet à cette organisation d'améliorer sa position de cybersécurité. L'ajout du service de cyberévaluation de LEET au portefeuille de services d'Uptime Institute apportera une valeur inégalée aux clients en s'appuyant sur les éléments de sécurité physique et opérationnelle déjà couverts par Uptime dans nos diverses évaluations et certifications », poursuit McCarthy.

« Nous sommes ravis de pouvoir rejoindre Uptime Institute, l'autorité mondiale incontestée de l'infrastructure numérique », déclare Antonio Ramos, PDG et fondateur de LEET Security. « Au cours de la dernière décennie, LEET Security, S.L. a développé un système unique et complet d'évaluation de la cybersécurité. Nous aurons maintenant beaucoup plus d'opportunités de croissance grâce à l'expansion géographique et au développement de nouvelles offres de services dans le cadre d'Uptime. Nous nous réjouissons à la perspective de cette prochaine phase de mondialisation de notre entreprise. Je tiens à remercier personnellement tous nos clients, notre personnel et nos investisseurs qui nous soutiennent depuis 2010, en apportant une valeur unique et en apportant l'innovation continue dans le domaine critique de la cybersécurité. »

« L'acquisition de LEET Security renforce la position de leader d'Uptime sur le marché mondial des infrastructures numériques. LEET renforce la valeur fondamentale de l'offre existante d'Uptime en intégrant un service de cybersécurité différencié en réponse aux demandes des clients et du marché. Nous sommes enthousiasmés par l'ampleur des opportunités à venir pour les deux entreprises », déclare Bob Haswell, associé fondateur, Dominus Capital.

LEET Security représente la deuxième transaction F&A d'Uptime réalisée ce mois-ci, qui intervient deux semaines après l'acquisition par Uptime de CNet Training, LTD, une entreprise mondiale de plus de 50 personnes basée au Royaume-Uni, qui est le leader des solutions d'éducation, d'apprentissage et de développement des infrastructures numériques. Uptime continue d'identifier et d'évaluer d'éventuelles acquisitions supplémentaires afin d'élargir son portefeuille de services et d'exécuter pleinement sa mission d'aider tous les propriétaires, opérateurs et locataires de centres de données du monde entier à fournir et à accéder à l'infrastructure numérique résiliente, disponible, durable et sécurisée nécessaire à leurs applications et services commerciaux essentiels à la mission.

À propos d'Uptime Institute

Uptime Institute est l'autorité mondiale en matière d'infrastructures numériques. Depuis plus de 25 ans, la société a établi des critères de référence pour la performance, la résilience, la durabilité et l'efficacité des centres de données, conférant aux clients l'assurance que leur infrastructure numérique pourra fonctionner dans un large éventail de conditions d'exploitation, à un niveau en phase avec les besoins de leur activité. Le « Tier Standard » d'Uptime est la norme mondiale la plus fiable et la plus adoptée dans le secteur informatique pour concevoir, construire et exploiter des centres de données, qui sont l'épine dorsale de l'économie numérique. Ses évaluations « Tier Standard and Certifications, Management & Operations », son évaluation standardisée et exhaustive des risques (SCIRA) et des risques dans le secteur financier (FSI), son large éventail d'évaluations supplémentaires du risque et de la performance, ses services de recherche en intelligence, ainsi que son programme de formation accrédité et achevé par plus de 100 000 professionnels des centres de données, ont aidé plusieurs milliers d'entreprises, dans plus de 100 pays, à optimiser leurs actifs informatiques critiques tout en gérant les coûts, les ressources et l'efficacité.

Uptime Institute a son siège social à New York, et dispose de bureaux à Londres, à Sao Paulo, à Dubaï, au Royaume d'Arabie saoudite, à Singapour, à Taipei et désormais à Madrid. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.uptimeinstitute.com.

À propos de LEET Security

LEET Security est une agence de notation indépendante, créée dans le seul but de développer et de gérer un système permettant d'évaluer de manière fiable la position en matière de sécurité de l'information des organisations et de leurs tiers fournisseurs/partenaires de services TIC.

Depuis sa création en 2010, l'agence de cyberévaluation LEET Security a compilé et mis à jour les mesures de gestion du risque et de contrôle définies dans les principales réglementations, normes et meilleures pratiques internationales, y compris le National Institute of Standards and Technology (NIST), le règlement général sur la protection des données (RGPD), la norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI-DSS), l'Organisation internationale de normalisation (ISO-27001) et l'Esquema Nacional de Seguridad (ENS), entre autres. En utilisant sa méthodologie exclusive et testée, LEET classe et regroupe les contrôles définis pour fournir un « score » de position de sécurité attesté par le tampon LEET avec un rapport détaillé.

L'évaluation LEET Security donne aux clients et aux utilisateurs l'assurance que les risques de cybersécurité sont identifiés et caractérisés dans tous les services utilisant l'infrastructure numérique pour chaque aspect de la prestation de services entre les services et infrastructures numériques détenus par l'entreprise et les partenaires tiers. La notation indique clairement l'engagement et l'investissement des organisations dans la mesure, le suivi et le durcissement de leur position de sécurité, en assurant une transparence totale des mesures de sécurité mises en oeuvre. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.leetsecurity.com.

À propos de Dominus Capital, L.P.

Basé à New York, Dominus Capital est une société de capital-investissement du marché intermédiaire axée sur les rachats dirigés par la direction et les investissements en capital de croissance dans des sociétés familiales et des entreprises dirigées par des fondateurs dans les secteurs des services aux entreprises et de la fabrication légère. S'appuyant sur l'expérience, les connaissances et le réseau de ses fondateurs et sur une équipe de cadres opérationnels internes, Dominus travaille main dans la main avec des équipes de direction d'exception pour libérer le potentiel inexploité des sociétés de son portefeuille. Récemment nommé l'une des 50 plus grandes sociétés de capital-investissement du marché intermédiaire, Dominus adopte une approche à long terme de l'investissement et présente un bilan éprouvé avec une croissance significative dans ses sociétés de portefeuille. L'équipe Dominus a réalisé plus de 90 transactions au cours des 20 dernières années. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.dominuscap.com.

