Canada Diagnostic Centres élargit son empreinte nationale grâce aux acquisitions stratégiques de Guardian Radiology et The Ultrasound Centre





" Canada Diagnostic Centres, appuyé par Novacap, conclut une série d'acquisitions élevant ses capacités à fournir des services d'imagerie médicale inégalés aux patients''

MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Canada Diagnostic Centre (CDC), un chef de file dans le domaine des services d'imagerie médicale, annonce les acquisitions stratégiques de Guardian Radiology et de The Ultrasound Centre (TUC). Ces acquisitions permettent à CDC d'étendre sa présence en Saskatchewan tout en renforçant sa position en Alberta et en Colombie-Britannique. L'acquisition de TUC fait suite au partenariat de CDC avec Guardian Radiology, démontrant l'engagement indéfectible de l'entreprise à fournir des soins de haute qualité à une plus large population de Canadiens.

" Avec ces partenariats établis, nous sommes prêts à élargir notre portée et à fournir des services de soins de santé de classe mondiale à encore plus de communautés dans l'Ouest canadien ", a déclaré le Dr Robert Davies, PDG de CDC. " Nous sommes ravis de travailler avec les équipes talentueuses de TUC et de Guardian afin d'offrir les meilleurs soins possibles à nos patients. "

" Notre collaboration avec The Ultrasound Centre et Guardian Radiology nous a permis de renforcer notre engagement à fournir des soins exceptionnels à nos patients. L'expertise collective des membres de notre équipe a conduit à une approche plus complète et centrée sur le patient des services d'imagerie médicale ", a ajouté le Dr Casey Young, directeur du développement de CDC.

"Ultrasound Center est ravi de rejoindre la famille CDC, un chef de file en services d'imagerie médicale", a déclaré Nadine Kanigan, PDG de TUC. "Ce partenariat offre à notre équipe de nouvelles opportunités pour continuer à offrir des soins exceptionnels aux patients en Saskatchewan et au-delà."

"Avec Novacap comme partenaire, nous avons trouvé le parfait allié pour accélérer la croissance de CDC et rendre les services de radiologie accessibles à plus de Canadiens tout en construisant un excellent lieu de travail et de pratique. Les acquisitions de Guardian Radiology et TUC marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de CDC pour fournir des soins inégalés aux patients et aux communautés de l'Ouest canadien ", a déclaré Lorne Paperny, fondateur et président de CDC.

"Novacap est fier de soutenir la croissance et l'expansion continues de CDC. Les récentes transactions témoignent de cet engagement, consolidant davantage la position de CDC en tant que principal fournisseur de services de radiologie dans l'Ouest canadien", a déclaré Marc Paiement, associé senior chez Novacap.

À propos de Canada Diagnostic Centres

Canada Diagnostic Centres est l'un des plus grands fournisseurs de services d'imagerie médicale au Canada. L'entreprise dispose de 28 cliniques en Alberta, de 9 cliniques en Saskatchewan et d'une clinique en Colombie-Britannique, servant environ 700 000 patients chaque année sous huit modalités d'imagerie: radiographie, échographie, mammographie, fluoroscopie, densité minérale osseuse, médecine nucléaire, IRM et tomodensitométrie.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

