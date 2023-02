L'Alberta Surgical Group établit un partenariat avec Medline Canada pour des fournitures de salle d'opération





Le partenariat permettra de soutenir près de 5 000 chirurgies orthopédiques annuellement.

EDMONTON, AB, le 14 févr. 2023 /CNW/ - L'Alberta Surgical Group (ASG) -- le plus récent établissement de chirurgie « agrée » situé à Edmonton, a choisi Medline Canada, Corporation comme un de ses partenaires en matière de fournitures de soins de santé. Cette entente assurera un approvisionnement fiable de fournitures essentielles, appuyant ainsi l'objectif de l'établissement de réduire les temps d'attente de la province en matière de chirurgie orthopédique.

L'ASG, qui a conclu un contrat avec les Alberta Health Services, est une initiative pilotée par les médecins qui réduira les temps d'attente des patients et rendra les chirurgies orthopédiques financées par l'État plus accessibles aux Albertains. L'établissement de 21 000 pieds carrés comprend cinq salles d'opération et dessert la région d'Edmonton (y compris les régions nordiques environnantes).

Afin de répondre aux besoins chirurgicaux de l'établissement, Medline Canada, l'un des plus grands fabricants et distributeurs de produits et d'équipements médicaux du pays, procurera des fournitures essentielles telles que des ensembles d'intervention, des produits respiratoires, d'anesthésie, et de voies aériennes, des solutions intraveineuses (IV), des instruments orthopédiques spécialisés et de l'équipement de protection individuelle pour salle d'opération.

« Medline est honorée d'être le partenaire en matière de fournitures du nouvel établissement du Alberta Surgical Group », a déclaré Dave Forte, vice-président principal de Medline Canada. « Il est devenu tout à fait clair, pendant la pandémie, que les hôpitaux et les cliniques ont besoin d'une source fiable en tout temps de fournitures essentielles pour répondre aux besoins de soins de santé des patients. Avec Medline comme partenaire d'approvisionnement du ASG, l'établissement peut se concentrer sur l'allègement de l'arriéré chirurgical de la province, en sachant qu'il aura toujours accès à des fournitures essentielles au moment voulu. »

Comme fournisseur stratégique, Medline contribue à réduire l'arriéré chirurgical au Canada, entre autres moyens, en fournissant aux hôpitaux et aux cliniques chirurgicales des ensembles chirurgicaux stérilisés et organisés de façon à rendre les salles d'opération plus efficientes.

« Au moment de choisir un fournisseur stratégique en mesure de suivre le volume de chirurgies prévues dans notre établissement, Medline Canada s'est démarqué des autres », a déclaré Amber Craig, directrice de salle d'opération du Alberta Surgical Group. « La chaîne d'approvisionnement, l'efficacité et, surtout, la qualité sont les éléments qui nous importent le plus lorsque nous choisissons des fournisseurs. Ils nous aident à offrir les meilleurs soins à nos patients. »

Le nouvel établissement de chirurgie du ASG a officiellement ouvert ses portes le 12 novembre et a pratiqué sa première chirurgie orthopédique le 16 novembre.

Medline Canada , Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 550 employés, dont 125 professionnels cliniques et de la vente, et huit centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble au coeur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web www.medline.ca.

SOURCE Medline Canada, Corporation

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 10:15 et diffusé par :