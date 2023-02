Bullion Gold acquiert 36,420 hectares (364 km²) pour l'exploration du lithium en Jamésie (Baie James)





MONTRÉAL, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullion Gold Resources Corp. (TSX-V: BGD) ("Bullion Gold" ou « la Société ») annonce l'acquisition, par voie de jalonnement et auprès d'un groupe de prospecteurs, de 36,320 hectares contigus formant la propriété Bodo SM, située à environ 200 km au nord de la municipalité de Chibougamau et à environ 100 km au sud de la mine Eastmain.

Composée de 682 cellules, le projet Bodo SM a été acquis en fonction de son potentiel à contenir des pegmatites à spodumène, à la présence d'un socle rocheux dénudé en grande partie de végétation et de sa localisation qui offre une très bonne accessibilité due à sa proximité avec la route principale menant à Chibougamau. L'environnement géologique de Bodo SM est semblable à ce que l'on retrouve dans les zones géologiques connues contenant du lithium dans la partie ouest de la Baie James. Les gisements de lithium découverts dans les 10 dernières années l'ont été dans les ceintures de roches vertes au contact avec d'immenses intrusions granitiques. La société a ainsi jalonné l'une des dernières ceintures de roches vertes disponibles qui soient facilement accessibles.

Carte géologique de la propriété Bodo SM

« Nous recherchions un secteur géologique favorable à l'exploration pour le lithium et autres minéraux stratégiques intégrant des unités de roches vertes au contact de vastes batholites à pegmatites. La région du lac Baudau offrait cette opportunité. Avec Bodo SM, nous détenons maintenant 100% d'intérêt, sans redevance ou royauté, d'un vaste projet minier situé à environ 200 km au nord d'une importante région minière qu'est la municipalité de Chibougamau. Le secteur du lac Baudau pourrait devenir, à notre avis, un autre axe favorable à la découverte de lithium ou autres minéraux stratégiques. Aussi, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale pour le lithium sera multipliée par 40 d'ici 2040. » de mentionner Mr. Jonathan Hamel, président et chef de la direction de Bullion

La propriété Bodo SM couvre l'essentiel d'un ensemble de bandes de roches vertes au contact de grands batholites de granites et de granodiorites à pegmatites. Les trois principales unités de roches vertes sont constituées de basaltes amphibolisés d'une longueur variant de 20 à 28 km par une largeur allant de 2,23 à 8 km. Les différents batholites de granites et de granodiorites bordant ces unités volcaniques contiendraient selon le MERN plusieurs dykes de pegmatites de différentes épaisseurs mais aucun ouvrage sérieux n'a été fait pour identifier les minéraux dans ceux visités et mentionnés dans le rapport RG-144 datant de 1971. Des minéraux tels que la biotite, la muscovite ou la tourmaline ont cependant été notés dans les granites visités. Les pegmatites contenant des minéraux tels que le spodumène, la lepidolite et la petalite sont souvent associées à des minéraux de mica tels que la biotite et la muscovite, ainsi qu'à des minéraux de silicate tels que la tourmaline. Les pegmatites sont généralement formées à partir de magma riche en silice qui a cristallisé lentement, permettant aux minéraux rares de cristalliser. Les autres minéraux recherchés en association avec la présence potentielle de lithium sont le béryl, le rubidium et le césium.

La société ALS Goldspot Discoveries participera aussi à l'analyse des données disponibles actuelles et futures afin de délimiter les meilleures cibles à prospecter dès que la propriété sera accessible au printemps 2023.

Historiquement, il y a eu très peu de travaux d'explorations fait dans ce secteur. Il n'existe donc pas beaucoup de données géologiques et géophysiques sauf celles mentionnées dans les différents rapports du MERN. On y retrace un indice de Cu-Au-Ag et Mo (Rivon-Ouest) en bordure est de la propriété.

Les claims acquis auprès d'un groupe de prospecteurs l'ont été en contrepartie de 1,100,000 actions de Bullion Gold. Aucune royauté n'a été accordée à ce groupe.

Ce communiqué a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, Géo., administrateur et géologue qualifié selon la norme 43-101.

À propos de Bullion Gold Resources

Bullion Gold est impliquée dans l'identification, l'exploration et le développement de propriétés minières viables dans la province de Québec et en Colombie-Britannique. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.bulliongold.ca

Pour plus d'informations :

Jonathan Hamel

Président Directeur-Général

514-317-7956

[email protected]



Autres informations

Énoncés prospectifs

