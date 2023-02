Nouvelle usine de produits alimentaires pour Priya Industrie





ST-HUBERT, QC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Priya est fière d'annoncer l'ouverture de sa nouvelle usine de transformation, production, co-packing, d`emballage et partenariat de produits alimentaires. Le début des opérations est planifié pour le mois d'avril 2023. Cette nouvelle unité de 55 000 pi2 de superficie, à la fine pointe de la technologie, répondra à la demande de plus en plus croissante du marché, capacité de production et de sous-traitance d`emballage.

« Si vous cherchez un partenaire pour la transformation, production, co-packer, et d'emballage de vos produits alimentaires, nous avons la capacité, la compétence, les équipements et la technologie pour vous aider à livrer votre promesse de marque » a déclaré M. Bill Angelopoulos, vice-président de Priya Industrie Inc. « N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos opportunités d'affaires, nous offrons des standards de qualité parmi les plus élevés de l'industrie. »

Stratégiquement situé dans la zone aéroportuaire de St-Hubert, (YHU) Longueuil, Quebec, Canada cette nouvelle usine est le résultat d'un investissement de $19M. Cette nouvelle unité répond à l'accréditation GFSI et aux normes SQF Level 9.

Principales spécifications techniques de l'usine

A la surface de production de 42 000 pi2, s'ajoute 13 000 pi2 d'entreposage et d'espace administratif. Les températures des salles de production sont optimisées à 4ºC et réfrigérées au CO2. La capacité de stockage du congélateur est de 536 palettes à -18ºC. Tous les types de voltage sont disponibles. De plus, 4 quais de réception/expédition sont prévus afin de répondre efficacement aux besoins de logistique.

Investir dans un marché en croissance

« Avec cette nouvelle capacité de production, nous avons maintenant les outils nécessaires pour déployer notre plan stratégique de croissance et ce, pour plusieurs années » d'ajouter M. Angelopoulos. Priya est donc à la recherche de nouveaux clients pour la production de produits à croissance rapide dans le secteur de l'alimentation.

À propos de Priya

Priya Industrie, fondée en 2004 (sous le nom de Gorepas Industrie), s'est rapidement démarqué dans le marché comme un partenaire de premier plan avec plusieurs clients d'envergure nationale et internationale. Priya se spécialise dans la production et co-packing des produits alimentaires de qualité supérieure. La mission est de répondre au marché en constante évolution avec des solutions innovantes et efficaces.

