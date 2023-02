Centerline Communications LLC Annonce L'acquisition Stratégique De Pearson Pelletier Télécom Pour Répondre À La Demande Croissante Au Canada





Centerline Communications LLC (« Centerline »), une société financée par capital-risque d'Audax Private Equity (« Audax ») et reconnue comme une chef de file des services de conception, de construction et de maintenance des infrastructures essentielles et des réseaux de fibres et sans fil de clients du Fortune 500, a annoncé qu'elle s'allie à Pearson Pelletier Télécom (« PPT »). Cette acquisition stratégique qui permettra de répondre à la demande croissante pour ces services de la clientèle de premier ordre des deux sociétés représente la sixième acquisition réalisée sous la gouverne d'Audax.

Alors que Centerline est déjà bien établie aux États-Unis, l'acquisition de PPT est la plus récente d'une série d'acquisitions réalisées par la société afin d'étendre sa couverture en Amérique du Nord.

« L'union de Centerline et de PPT permet de rassembler des ressources inégalées pour offrir des services de conception, de construction et de maintenance d'infrastructures essentielles, a souligné Josh Delman, directeur général de Centerline. Ensemble, nous offrons une valeur ajoutée à nos employés, à nos clients et à nos fournisseurs en mettant en oeuvre notre principale stratégie commerciale, qui consiste à proposer des solutions clé en main pour tous les réseaux et toutes les installations d'infrastructures essentielles. »

PPT est une entreprise canadienne oeuvrant dans le secteur des infrastructures et des réseaux sans fil qui offre des services de lignes et d'antennes aux grandes sociétés canadiennes de télécommunications, comme Bell Mobilité, Rogers Communications, Telus et Vidéotron. Historiquement, PPT évoluait dans les marchés du Québec et de l'Ontario, mais, récemment, elle avait entrepris de nouvelles initiatives pour étendre ses activités ailleurs au Canada. Comme elle vise également à offrir d'autres services, comme des services d'ingénierie de réseau filaire pour sa clientèle de premier ordre, elle fera équipe avec Centerline pour mettre en oeuvre cette stratégie.

À propos de Centerline Communications LLC

Centerline Communications est une société privée de services professionnels de réalisation de projets clé en main. Fondée en 2006 par son directeur général actuel, Joshua Delamn, Centerline est une chef de file du secteur des infrastructures essentielles de télécommunication qui se consacre à la conception, à la construction et à la maintenance des réseaux sans fil de la prochaine génération, de réseaux filaires et d'installations d'infrastructures essentielles. Elle mène ses activités dans différents secteurs d'activité, notamment l'acquisition de terrains, les dessins d'architecture et d'ingénierie, l'ingénierie de radiofréquences, l'installation et l'intégration de systèmes DAS, la construction et la maintenance d'installations générales de télécommunications, l'élaboration de tours de téléphonie cellulaire, l'intégration réseau, les services d'ingénierie, d'aménagement et d'installation, la conception et la maintenance de réseaux intérieurs, la conception et la maintenance de réseaux de petites cellules et C-RAN, l'installation de réseaux de fibres, la maintenance de systèmes de CVC et de générateurs ainsi que les services de gestion des installations et de construction générale. Centerline emploie des techniciens de réseaux de fibres, de tours, de radiofréquence et de systèmes DAS ainsi que des électriciens, des directeurs de travaux, des ingénieurs de radiofréquences, des intégrateurs de systèmes, des gestionnaires de projets et des coordonnateurs de réseaux de télécommunications sans fil chevronnés. Pour en savoir plus, consultez le site www.centerlinecommunications.com.

À propos d'Audax Private Equity

Le groupe Audax offre des services de pointe de gestion d'investissements non traditionnels à partir de ses bureaux à Boston, à New York, à San Francisco et à Londres. Depuis sa fondation en 1999, cette société d'investissement a généré plus de 32 milliards de dollars en capital par l'entremise d'investissements en capital et de dettes privées. Audax Private Equity a injecté plus de 9 milliards de dollars dans plus de 150 entreprises tremplins et plus de 1 100 fusions-absorptions. Le groupe procède actuellement à un investissement dans des fusions-absorptions à partir de son sixième fonds de capital-investissement de 3,5 milliards de dollars. Grâce à sa stratégie d'achat-construction, Audax cherche à aider les entreprises tremplins à réaliser des acquisitions par fusion-absorption qui stimulent la croissance des revenus, optimisent les activités et font croître considérablement leur valeur nette. Ce groupe qui compte plus de 360 employés et 150 professionnels de l'investissement est un partenaire de capital de renom pour les entreprises du marché intermédiaire nord-américain. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d'Audax Private Equity au www.audaxprivateequity.com ou suivre le groupe sur LinkedIn.

