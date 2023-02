Lancement d'un appel d'offres - Québec poursuit ses actions pour réhabiliter le chemin de fer de la Gaspésie





RIMOUSKI, QC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - La députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la publication d'un appel d'offres en vue d'entreprendre, dès 2023, les travaux de réfection des ponts de la rivière Paspébiac et de la rivière de Saint-Godefroi, à Hope Town.

D'autres appels d'offres suivront dans les prochaines semaines, notamment pour des travaux de réfection sur le pont de la rivière Saint-Siméon, à Saint-Siméon, ainsi que les ponts du ruisseau Cullens et du ruisseau à Day, à Bonaventure.

Ces interventions s'ajouteront aux nombreuses opérations en cours pour réhabiliter le chemin de fer entre Caplan et Port-Daniel-Gascons, notamment le déplacement d'un tronçon de 1,4 kilomètre de la voie ferrée existante à Port-Daniel-Gascons annoncé en décembre dernier.

Rappelons que plus de 100 M$ ont été investis dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, et ce, sur l'ensemble des trois tronçons. Ce montant comprend les travaux majeurs effectués pour la réfection et la reconstruction des infrastructures ainsi que les travaux de maintien des actifs.

Citations

« Notre gouvernement poursuit sa lancée en publiant ce nouvel appel d'offres. Ces travaux que nous annonçons aujourd'hui constituent une étape importante pour réactiver le corridor ferroviaire entre Caplan et Port-Daniel-Gascons. Je peux vous assurer que nous ne ménageons aucun effort pour assurer une mise en service de ce tronçon dès 2024. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Il s'agit d'une excellente nouvelle qui confirme une fois de plus l'importance que notre gouvernement accorde au dossier du chemin de fer de la Gaspésie. La réhabilitation du rail est une priorité pour notre région. Je suis heureuse de constater à quel point le projet progresse bien. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Notre gouvernement est conscient de l'importance du chemin de fer pour le développement économique et touristique de la région. Les différentes actions des derniers mois prouvent notre volonté de faire profiter de cette infrastructure à notre population et à nos entreprises, et ce, sur l'ensemble du tronçon, jusqu'à Gaspé. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Les travaux d'ingénierie sur une trentaine d'infrastructures à réhabiliter ou à reconstruire entre Caplan et Gaspé se poursuivent. Bien que ces travaux ne soient pas visibles sur le terrain, ils sont hautement stratégiques pour l'avancement du projet.

et Gaspé se poursuivent. Bien que ces travaux ne soient pas visibles sur le terrain, ils sont hautement stratégiques pour l'avancement du projet. Conscient de l'importance que revêt le chemin de fer de la Gaspésie pour toute la région, le gouvernement du Québec demeure fermement engagé à le réhabiliter le plus rapidement possible jusqu'à Gaspé. Les trains peuvent actuellement circuler sur le tronçon reliant Matapédia à Caplan . Des travaux de maintien d'actifs se poursuivent.

Liens connexes

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 06:01 et diffusé par :