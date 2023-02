Mise à jour corporative de NioBay





MONTRÉAL, 13 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) désironsons fournir une mise à jour sur le retard dans la livraison des résultats d'analyses suivant la campagne de forage sur l'« extension » du projet Crevier (« l'extension Crevier ») et l'augmentation de sa position de terrain au Québec.



Retard sur la réception des analyses sur l'extension Crevier

La Société tient à informer qu'elle fait face à des retards dans la livraison des résultats d'analyses sur les travaux effectués concernant la campagne de forage 2022. (CP décembre 2022). La Société émettra un communiqué lorsqu'elle aura des résultats validés et respectant les normes établies.

Figure 1 : Carte de la campagne de forage 2022

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56dca8e0-537d-468a-b123-3aa48b94f93d/fr

Prise de claims

La Société a pris une série de 257 claims miniers au nord-ouest de sa propriété Crevier dans la région du Lac-St-Jean au Québec (voir Figure 2). La Société désire vérifier le potentiel en Lithium (Li) dans ce secteur suivant ces travaux de compilation. Ce nouveau territoire ajoute 14 116 ha dans le portfolio de claims miniers pour NioBay.

Figure 2 : Carte des nouveaux claims pour le Li

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28c4ca11-c6b1-4c08-b984-014e4f00fa80/fr

Mot du Président de NioBay et des Minéraux Crevier

« Tout comme certains de nos actionnaires nous l'ont signalé, nous sommes également déçus des délais entourant les résultats d'analyses, » indique Jean-Sébastien David, président de l'entreprise. « La semaine dernière, pour des raisons de déficience sur le contrôle de qualité, nous avons placé une demande de reprise d'analyse pour la majorité des analyses reçues. Nous souhaitons toujours avoir des résultats à exposer lors de PDAC 2023 qui se tiendra en mars à Toronto. Concernant les claims que nous prenons depuis janvier dernier, elle fait suite à des travaux de compilation et de discussion avec les utilisateurs du territoire. De plus, les secteurs sélectionnés sont accessibles par un réseau de chemins forestiers, » de conclure M. David.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l'exploration, le développement et l'utilisation de métaux critiques « verts » et ayant une priorité sur l'environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI). La Société détient entre autres une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d'hypothèses et d'opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d'autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géo. MGP

Président et chef de la direction

[email protected]

www.niobaymetals.com

