SUBARU LANCE LE TOUT NOUVEAU VUS COMPACT CROSSTREK 2024





La Crosstrek de troisième génération est toute nouvelle pour 2024

Lancement aux États-Unis au Salon de l'auto de Chicago 2023

Lancement au Canada au Salon international de l'auto du Canada 2023

Châssis 10 % plus rigide qui améliore le comportement dynamique et le confort de suspension

Technologies d'aide à la conduite EyeSight avec caméra grand-angle de série

CarPlay d'AppleMD sans fil et Android AutoMC sans fil de série

MISSISSAUGA, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le lancement de la toute nouvelle Crosstrek 2024. Lancée en Amérique du Nord au Salon de l'auto de Chicago, la Crosstrek 2024 se distingue par ses performances améliorées, ses caractéristiques de sécurité renforcées et ses technologies multimédia actualisées. Ce VUS compact de troisième génération au design extérieur et intérieur complètement renouvelé reçoit un nouveau châssis plus rigide qui autorise une expérience agréable et confortable en conduite sur route et hors route.

Lancée il y a douze ans, la Crosstrek occupe pour l'instant la première place au tableau des ventes de Subaru Canada. La Crosstrek doit son succès au vaste espace qu'elle réserve aux occupants et aux bagages, à sa généreuse liste d'équipement de série et en option, à sa polyvalence et à ses capacités, le tout dans un VUS compact offrant un excellent rapport qualité-prix.

Pour 2024, la Crosstrek se déclinera en versions Commodité, Tourisme, Onyx et Limited.

Aventure et polyvalence

La Crosstrek 2024 privilégie le caractère utilitaire et la sportivité qui se prêtent favorablement à un style de vie active. La garde au sol de 220 mm de toutes les Crosstrek est supérieure à celle de nombreux VUS et pourtant, la Crosstrek conserve une hauteur d'accès confortablement basse pour les occupants avant et arrière.

Toutes les versions reçoivent de série la traction intégrale symétrique Subaru révisée qui réagit plus rapidement, autorise un comportement plus agile et fournit une meilleure tenue en virage en conduite sur route et hors route. La fonction X-MODE avec limiteur de vitesse en descente à sélection manuelle maximise la maîtrise sur surfaces glissantes et les pentes abruptes. Les versions Onyx et Limited reçoivent la fonction X-MODE bimode capable de surmonter des conditions encore plus variées. Toutes les versions sont dotées de l'assistance au départ en pente qui maintient brièvement la Crosstrek stationnaire après que le conducteur a levé le pied de la pédale de frein.

La Crosstrek polyvalente est équipée d'une banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables. Le volume utile passe à 1 549 L lorsque les deux dossiers sont rabattus. La grande ouverture du hayon de 1 042 mm et le seuil bas facilitent le chargement des bagages. La Crosstrek est équipée de série de points de fixation de traverses de toit fixes et de longerons de toit surélevés qui s'ajoutent aux options permettant de transporter tout le nécessaire à la réussite des aventures.

Performance et tenue de route

Les versions Commodité et Tourisme sont animées par le 4 cylindres de 2 L BOXER SUBARU à injection directe qui développe 152 ch et 145 lb-pi de couple. Les versions supérieures Onyx et Limited passent au moteur 2,5 L SUBARU BOXER qui affiche la puissance et le couple impressionnants de 182 ch et 178 lb-pi. Toutes les versions reçoivent la boîte Lineartronic CVT (à variation continue) qui se caractérise par sa souplesse et son silence de fonctionnement. Les versions Tourisme, Onyx et Limited sont dotées d'un mode manuel commandé par les palettes au volant qui permet au conducteur d'agir sur les huit rapports prédéfinis.

Un système actif d'orientation du couple et un système de gestion des performances SI-Drive livrés de série améliorent encore plus le système de transmission de ce VUS. Les versions Commodité et Tourisme sont chaussées de série de roues en alliage de 17 po et les versions supérieures Onyx et Limited sont chaussées de roues en alliage de 18 po.

La Crosstrek 2024 reçoit aussi une version de la direction à crémaillère à assistance électronique à double pignon plus directe de la WRX qui procure un senti plus naturel et présente une plus grande réactivité.

Extérieur et intérieur complètement redessinés

Le nouveau design extérieur semble fin prêt pour partir à l'aventure avec sa calandre hexagonale sans cadre, ses phares compacts, son allure athlétique et ses larges hanches. Les bandes protectrices noires sur les passages de roue tranchent avec la couleur de la carrosserie.

Plusieurs améliorations aérodynamiques fonctionnelles contribuent à hausser les performances et la stabilité du VUS. Une sortie d'air située sur le bord de fuite des passages de roue avant permet une meilleure évacuation de l'air, ce qui contribue à réduire la portance qui s'exerce sur l'avant et à améliorer la stabilité. Deux autres sorties d'air de part et d'autre du pare-chocs arrière réduisent le roulis pouvant être causé par l'air piégé derrière le pare-chocs.

L'habitacle bénéficie d'une attention accrue accordée aux occupants et à leur interaction avec le véhicule. Les sièges avant offrent un meilleur soutien et plus de confort général pour atténuer les effets de la fatigue. Les concepteurs se sont efforcés de réduire les bruits dans des fréquences spécifiques afin d'obtenir un habitacle plus silencieux et plus confortable. Le design intérieur moderne comprend un écran central proéminent doté de commandes très visibles, un important dégagement en hauteur et aux jambes et un grand espace de rangement. Les glaces arrière de teinte foncée sont de série.

Structure et sécurité

La plateforme globale Subaru qui équipe la Crosstrek 2024 a été actualisée et présente 10 % de plus de rigidité en torsion. La structure se compose d'un cadre intérieur complet à soudures plus résistantes et avec adhésifs supplémentaires (de 8 à 27 mètres), autorisant une plus grande rigidité et une réduction de poids. Ces perfectionnements autorisent de meilleures performances dynamiques, plus de souplesse et un habitacle plus silencieux.

Toutes les Crosstrek 2024 sont équipées de série de la dernière version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight primée. Ce système perfectionné intervient plus rapidement et avec plus de souplesse dans des conditions encore plus variées et nombreuses. Ces perfectionnements sont possibles grâce à un champ de vision plus large, à un logiciel actualisé et à l'ajout d'un servofrein électrique. Le système EyeSight peut reconnaître plus rapidement les cyclistes et les piétons aux intersections et, le cas échéant, alerter le conducteur et freiner pour éviter les collisions.

Parmi les autres équipements axés sur la sécurité active et livrables en option, mentionnons le freinage automatique en marche arrière et la détection d'angle mort avec aide au changement de voie et le système d'avertissement de circulation transversale arrière.

Le système de braquage automatique d'urgence est désormais inclus sur les versions équipées du système de détection des angles morts avec l'aide au suivi de voie et le dispositif d'alerte de trafic transversal. Ce dispositif de sécurité fonctionne avec le système EyeSight et la détection d'angle mort pour aider à contrôler la direction afin d'éviter une collision avec un véhicule circulant dans la même voie à des vitesses inférieures à 80 km/h.

Le rappel de vérification des sièges arrière, livré de série et conçu pour réduire le risque de laisser un enfant ou un animal à bord, rappelle au conducteur de vérifier les sièges arrière avant de quitter.

Ce VUS compact a reçu des prix axés sur la sécurité de la part d'organismes de confiance, dont l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). La Crosstrek de génération précédente a été nommée par l'IIHS PREMIER CHOIX SÉCURITÉ 2022 (lorsqu'elle est équipée de la technologie EyeSight et de phares spécifiques). Cette mention marquait la onzième année consécutive que la Crosstrek obtenait ce prix (2012-2022)1,2 qui inclut la note la plus élevée possible décernée par l'IIHS, à savoir « Supérieur » pour la prévention des collisions frontales lorsqu'elle est équipée de la technologie EyeSight. Subaru prévoit que la toute nouvelle Crosstrek 2024 continuera à offrir une sécurité exemplaire.

Confort et commodités

Toutes les versions sont équipées de l'accès sans clé à distance, des phares directionnels à DEL avec assistance aux phares de route, des sièges, rétroviseurs et essuie-glaces chauffants ainsi que des glaces, des rétroviseurs extérieurs et du verrouillage des portes à commande électrique.

Le système de climatisation a été actualisé pour se concentrer sur les sièges occupés (plutôt que sur l'ensemble de l'habitacle) afin d'améliorer le confort et de réduire la consommation de carburant. Toutes les versions reçoivent le système de chauffage et de climatisation à deux zones. Parmi les autres caractéristiques livrables axées sur le confort, mentionnons le chargeur de téléphone sans fil et l'éclairage d'accueil.

Technologie embarquée Subaru

L'affichage central à deux écrans tactiles haute résolution de 7 po SUBARU STARLINK est livré de série sur la Crosstrek. L'écran supérieur permet de gérer les fonctions du téléphone intelligent avec CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil, la téléphonie mains libres Bluetooth, la connectivité audio en continu, la radio AM/FM, la caméra arrière, la radio SiriusXM et Travel Link. L'écran du bas donne accès aux commandes du système de chauffage et climatisation et aux réglages du véhicule.

Pour la première fois, le catalogue des options de la Crosstrek inclut le système d'infodivertissement avec écran de 11,6 po de type tablette. L'écran tactile haute résolution de 11,6 po donne accès à CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil avec affichage plein écran. Le système multimédia fonctionne aussi comme centre d'information central avec intégration des instruments et commandes à l'écran pour les fonctions audio, de climatisation et du véhicule. Parmi les autres équipements, mentionnons la téléphonie mains libres et la lecture audio en continu Bluetooth, la radio AM/FM, la caméra arrière, la radio SiriusXM et SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 mois) et les mises à jour par liaison radio.

Aussi livrable, l'écran d'infodivertissement de 11,6 po avec navigation inclut la navigation à activation vocale fournie par TomTom ainsi que SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 mois). Le système de navigation intègre l'application what3words (W3W), une technologie de localisation novatrice qui permet de partager un emplacement précis à l'aide de trois mots simples.

Livrables en option, les Services connectés SUBARU STARLINK offrent le service d'urgence SOS, l'assistance routière améliorée, la notification automatique de collision, les notifications d'entretien, le rapport mensuel sur l'état du véhicule et les alertes de diagnostic, le service de récupération de véhicule volé et la notification d'alarme de sécurité automobile. Les équipements livrables axés sur la commodité incluent la télécommande pour le verrouillage et le déverrouillage, le klaxon et l'éclairage à distance, la localisation du véhicule et le nouveau mode Valet.

Les prix ont été annoncés, avec PDSF de départ de 28 995 $. La Crosstrek continuera d'être construite à l'usine Subaru de Gunma, au Japon, et arrivera dans les concessions Subaru à la fin du printemps.

Venez voir la Crosstrek 2024 qui sera lancée au Canada dans le cadre du Salon international de l'auto du Canada 2023 du 17 au 26 février.

VERSION Prix Commodité 28 995 $ Tourisme 32 195 $ Onyx 33 995 $ Limited 36 995 $

1 Cette déclaration concerne les véhicules canadiens. En fonction de recherches menées par Subaru of America et Subaru Canada.

2 En date de décembre 2022

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanadasur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 13:47 et diffusé par :