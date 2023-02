Canards Illimités Canada reconnu comme l'un des meilleurs employeurs sans but lucratif au Canada





OAK HAMMOCK MARSH, MB, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) a été nommé employeur de choix canadien à but non lucratif - une reconnaissance intéressante pour l'organisme qui célèbre également son 85e anniversaire cette année.

Le prix Canadian Nonprofit Employer of Choice (NEOC) est un programme de reconnaissance national annuel qui vise à identifier, reconnaître et promouvoir les meilleurs employeurs du secteur sans but lucratif canadien. Les prix sont décernés aux organisations sur la base d'une évaluation de leur leadership, de l'engagement de leurs employés, de leur responsabilité sociale, de leur gouvernance et de leur transparence.

En tant que l'un des organismes de conservation les plus importants et les plus anciens d'Amérique du Nord, qui emploie plus de 400 personnes dans tout le Canada, ce prix reconnaît l'importance accordée par CIC à l'équilibre entre les besoins de ses employés et les exigences de la réalisation de sa vision de milieux humides saines et d'eau propre pour la sauvagine, la faune et les personnes.

«Ce prix est un témoignage du personnel de notre organisation. Chaque membre de notre équipe joue un rôle important dans la réalisation de notre mission», déclare Kirsten Hayes, directrice des ressources humaines de CIC. «Notre passion et notre souci de l'environnement et des personnes, l'accent que nous mettons sur la science et notre capacité à travailler avec les autres font partie des meilleurs atouts de CIC. Alors que nous célébrons notre 85e anniversaire, ce prix reflète nos réalisations, rend hommage à nos collègues et met en évidence les progrès que nous avons réalisés en tant qu'équipe.»

Avec un personnel travaillant dans chaque province et territoire, les efforts de CIC pour fournir des méthodes de communication efficaces par le biais d'une variété de canaux sont primordiaux pour cultiver une culture de travail forte et engagée.

Composé d'un large éventail de personnes talentueuses aux intérêts et aux compétences variés, allant de la science et de l'ingénierie à la collecte de fonds et à l'éducation, les commentaires des employés ont été recueillis par le biais d'un outil d'évaluation en ligne qui mesurait leur satisfaction au travail.

«Nous sommes très heureux d'annoncer les lauréats du prix 2022 Nonprofit Employer of Choicetm,» déclare Jeff Doran, président de Corporate Culture and Employer of Choice Inc. «Même si nous commençons à sortir de la pandémie, les choses ne sont pas le statu quo. Ces organisations continuent de faire de leurs employés leur priorité numéro un. Elles ont pris le temps d'évaluer leurs activités et de reconnaître leurs employés pour leur travail acharné et leurs sacrifices. Je lève mon chapeau à toutes ces organisations sans but lucratif extraordinaires. Tous les organismes sans but lucratif gagnants ont fait preuve de solides qualités de leadership, en particulier dans les domaines de l'établissement de la confiance et du respect, de la communication et de l'engagement des employés.»

Ce prix s'ajoute à d'autres reconnaissances reçues par CIC en tant qu'organisme de bienfaisance canadien cinq étoiles - la plus haute cote réservée aux 100 meilleurs organismes de bienfaisance du pays.

À ce jour, CIC a conservé plus de 6,2 millions d'acres d'habitat et a exercé une influence sur 228,1 millions d'acres supplémentaires grâce à des partenariats et à des efforts stratégiques. Si les progrès en matière de conservation sont souvent comptabilisés en acres ou en hectares, le succès et la longévité de CIC sont directement attribués à ses employés dévoués, à leur passion et à leur engagement à faire avancer la mission de l'organisation.

«Alors que nous travaillons ensemble à la conservation et à la restauration de milieux humides et d'autres zones naturelles partout au Canada, nous sommes reconnaissants envers notre formidable équipe, des employés qui travaillent fort chaque jour pour s'assurer que nos habitats naturels demeurent sains pour les générations à venir,» affirme Roger d'Eschambault, président du conseil d'administration bénévole national de CIC. «Nous nous engageons à faire de CIC un lieu d'appartenance pour toutes les personnes, unies dans la conservation.»

À propos de Canards Illimités Canada: Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe aux gouvernements, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site www.canards.ca

SOURCE Canards Illimités Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 13:00 et diffusé par :