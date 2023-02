Les véhicules Honda Civic et Ridgeline nommés Meilleur achat 2023 par le Consumer Guide®





MARKHAM, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Les véhicules Honda Civic et Ridgeline 2023 ont été nommés Meilleur achat par le Consumer Guide® pour leurs performances, leurs caractéristiques, leurs aménagements, leur efficacité énergétique, leur valeur de revente et leur prix exceptionnels.

L'équipe de rédaction du Consumer Guide® Automotive a décerné aux voitures de tourisme et aux VUS Honda un nombre incroyable de 36 prix Meilleur achat depuis 2014.

La Honda Civic 2023 a été nommée Meilleur achat par le Consumer Guide ® dans la catégorie des voitures compactes pour la 6 e année consécutive et pour la 8 e fois en 9 ans.

Chaque année, les rédacteurs du Consumer Guide® Automotive sélectionnent les meilleurs véhicules dans 18 segments afin d'attribuer les prix Meilleur achat. Leur processus comprend l'essai routier de plus de 150 véhicules neufs. Le prix et la valeur des véhicules sont également des facteurs importants dans leur processus de sélection. En accordant la priorité à ces éléments clés du processus d'achat d'un véhicule, les prix Meilleur achat de la catégorie automobile décernés par le Consumer Guide® servent d'outil pratique pour les acheteurs de véhicules de tous les jours.

Depuis plus de 50 ans, le Consumer Guide® Automotive demeure l'un des noms les plus dignes de confiance de l'industrie automobile. Tous les détails sur les prix Meilleur achat 2023 du Consumer Guide® sont disponibles sur le site https://consumerguide.com/best-buys/ (site en anglais seulement).

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, visitez le site Web www.hondacanada.ca.

