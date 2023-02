La TD lance le Programme d'accès au crédit pour les entrepreneurs noirs





Un programme qui vise à offrir aux entreprises appartenant à des Noirs un accès équitable au financement, au soutien et à l'éducation financière

TORONTO, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) franchit une nouvelle étape dans la lutte contre le racisme envers les Noirs et la discrimination systémique, en lançant le Programme d'accès au crédit pour les entrepreneurs noirs. Ce programme de prêt vise à offrir aux entrepreneurs noirs - confrontés de manière disproportionnée à des obstacles quand ils cherchent à obtenir du financement pour leur entreprise - un accès plus équitable au crédit, dans une optique d'inclusion économique. Conçu pour aider les propriétaires d'entreprise noirs à développer leurs activités, le programme leur offre aussi une aide et des ressources spécialisées, grâce à la présence de directeurs de comptes et d'équipes régionales se consacrant exclusivement à l'expérience de la clientèle noire, dans le cadre de la Stratégie sur l'expérience de la clientèle noire de la TD.

« La TD est déterminée à aider les communautés noires en contribuant à éliminer les obstacles auxquels elles se heurtent quand il est question d'accès aux prêts, de gestion de patrimoine et de conseils spécialisés, explique Al Ramsay, vice-président, Segments de clientèle 2SLGBTQ+ et noire, Groupe Banque TD. Avec notre Programme d'accès au crédit pour les entrepreneurs noirs, nous sommes ravis d'offrir aux entreprises dirigées par des Noirs un soutien complet : accès flexible au crédit, équipes régionales spécialisées (directeurs de comptes et directeurs, Services bancaires aux PME), et ressources relevant de notre écosystème d'organismes affiliés. »

Un accès au crédit fondé sur la recherche

Dans une étude menée par Abacus Data*, 76 % des entrepreneurs noirs sondés ont déclaré que la question de l'origine ethnique leur mettait des bâtons dans les roues, surtout pour obtenir des fonds, du financement et des capitaux - un constat également présent dans les travaux de recherche que nous avons menés auprès des leaders et propriétaires de PME issus des communautés noires. D'après cette même étude, les entrepreneurs noirs estiment que rien n'est fait ou presque avant, pendant et après une demande de crédit pour aider les propriétaires de PME noirs à obtenir une réponse positive, et que les demandeurs dont le dossier est rejeté ne sont pas suffisamment informés de la marche à suivre après un refus.

Des ressources spécialisées en vue de changer les choses

Dans le cadre de ce programme, la TD offre un processus de revue de crédit amélioré qui prévoit un examen global de la demande de crédit et, si besoin est, un examen secondaire réalisé par un comité spécialisé. Les demandeurs peuvent aussi joindre directement l'équipe Expérience de la clientèle noire de la TD, qui peut les renseigner sur la Banque et les diriger vers l'un des nombreux organismes financés par la TD, par exemple le Black Opportunity Fund ou la Fédération africaine canadienne de l'économie. Pour participer au programme, les entreprises doivent confirmer qu'elles répondent aux critères d'admissibilité, notamment qu'elles appartiennent à hauteur de 50 % ou plus à des personnes noires.

« Grâce à cette base solide, nous sommes mieux à même d'aider les entrepreneurs noirs à obtenir du crédit directement auprès de la TD et de nombreux organismes alliés », déclare Al Ramsay.

Rapprocher la Banque des communautés

Depuis 2011, la TD s'emploie à offrir aux Canadiens noirs plus d'aide et d'inclusion sur le plan financier. Elle a commencé par mener des études pour bien cerner les besoins des communautés noires au Canada, ce qui l'a aidé à mettre sur pied sa Stratégie sur l'expérience de la clientèle noire, en octobre 2021. Depuis sa création, cette stratégie a pour objectif d'offrir tous les services de la Banque aux communautés noires, entre autres par le recrutement et la formation de directeurs régionaux afin d'assurer un soutien local.

Accélérer la démarche de diversité et d'inclusion de la TD

L'annonce d'aujourd'hui montre que la TD accélère sa démarche de diversité et d'inclusion et qu'elle est résolue à en faire plus pour ses clients noirs. En septembre 2021, elle a d'ailleurs annoncé qu'elle ferait un don de 10 millions de dollars sur cinq ans au Black Opportunity Fund, l'une des plus grosses sommes d'argent jamais octroyées au Canada à une organisation axée sur les Noirs, dirigée par des Noirs et au service des Noirs. Ce don et cette série d'initiatives s'inscrivent dans la lutte constante de la TD contre le racisme envers les Noirs et la discrimination systémique, et contribuent à répondre aux besoins des communautés noires du Canada en créant des vecteurs d'inclusion économique.

* Étude menée en mai 2021 par Abacus Data, et commandée par l'African Canadian Senate Group et Colin Deacon, sénateur indépendant de Nouvelle-Écosse.

